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#نبض_الشبكة: تفاعل فلسطيني بشأن قرارات الوقاية من كورونا

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 19:27

#نبض_الشبكة: تفاعل فلسطيني بشأن قرارات الوقاية من كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أثارت قرارات السلطة الفلسطينيّة التي أعلنت عنها اليوم الخميس، بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا، منشورات الهزل والسخريّة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفلسطينيين، ومنها؛ إغلاق جميع المؤسسات التعليمية ودور العبادة ووقف كافة الفعاليات في محافظة بيت لحم لمدة 14 يومًا.

وكتب علاء أبو دياب على صفحته في "فيسبوك"، أن "وزارة الأوقاف بتقولك رح تكون خطبة الجمعة قصيرة.. يا دوب نلتم نعدي بعض ونروح عالسريع.. مش رح نعطّل حدا".

وشارك الشاب الفلسطيني أشرف النبالي، رأيه على صفحته في "فيسبوك"، أنه "لما ناصر اللحام ومنظمة الصحة العالمية تعلن عن ٤ إصابات، ووزارة الصحة لم تعلن لحد الآن؟! مش فاهم مين الصح؟ عمين نرد؟ أنا بقول أرد على ناصر".

وكتب الروائي عبّاد يحيى على صفحته الشخصيّة في "فيسبوك"، نقدًا هزليًا وقال من خلاله إن "تعميم وزارة الأوقاف يدعو إلى عدم الإطالة في خطبة الجمعة كخطوة لمواجهة كورونا. الآن يبدأ السباق بين الفايروسات وأئمة المساجد، أيهما أسرع برأيكم؟".

وكتبت الناشطة خلود أبو أحمد على صفحتها في "فيسبوك"، منشورًا ساخرًا إثر مقابلة أجراها رئيس بلدية بيت لحم على إذاعة الناس.

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#فلسطين
#الضفة الغربية
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