"إنستغرام" تطلق خاصيّة جديدة تفيد المحجورين صحيًا في منازلهم

عرب ٤٨ / أ ف ب

مع اقتراب عدد المحجورين صحيًا في بيوتهم حول العالم إلى 3 مليارات، كوقاية من فيروس كورونا، لوحظ نشاط تطبيق "إنستغرام" في هذه الفترة باكتظاظه بفيديوهات مليئة ببيجامات النوم البيتيّة، التي يسجلها المستخدمون من داخل منازلهم.

فانعكست تدابير الحجر المنزلي عالميًا، على تفاعل شركة "إنستغرام" مع الإقبال الزائد على تطبيقها، فعلى إثر ذلك أطلق التطبيق سلسلة خاصيات جديدة استجابة للطلب المتزايد على المعلومات الموثوق بها بشأن جائحة "كوفيد- 19" وأيضًا في سبيل تعزيز التواصل والتبادل الافتراضي.

وقال رئيس "إنستغرام" آدم موسيري، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من مكتبه إن "حجم الفيديوهات المباشرة ازداد بواقع أكثر من الضعف في إيطاليا، على ‘فيسبوك‘ و‘إنستغرام‘، منذ بدء تدابير العزل. ونشهد مستويات قياسية مشابهة في أنحاء أخرى حول العالم".

توضيحيّة (Pixabay)

وقد دعي أكثر من 2,6 مليار نسمة لملازمة منازلهم واعتماد مبدأ النأي الاجتماعي، وهي سياسة اعتمدتها حكومات بلدان كثيرة للحد من تفشي الفيروس.

وستقدم "إنستغرام" خاصية مسماة "كو-واتشينغ" (المشاهدة المشتركة) وتتيح لأكثر من مستخدم (وصولًا إلى ستة أشخاص) تشارك اتصالات فيديو مع مشاهدة مضامين على المنصة سويًا.

وهذه الخاصية الجديدة المستحدثة خلال الأزمة الصحية العالمية ستصبح دائمة على المنصة. وقال آدم موسيري إن خصائص "التسجيلات المصورة والمراسلة واتصالات الفيديو وأدوات الحضور عن بعد كانت تتقدم أصلا، وسنشهد تسارعا في هذه المناحي".

واتخذت "فيسبوك" الشركة الأم لـ"إنستغرام"، تدابير ردًا على الأزمة الصحية العالمية والحاجات المتزايدة لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص يستعملون يوميا إحدى منصاتها وخدمات المراسلة التابعة لها "مسنجر" و"واتساب".

وتشدد المجموعة العملاقة على أهمية إبراز المعلومات الموثوق بها ومكافحة الشائعات الكاذبة والمعلومات العبثية وحتى الخطرة.

وعلى "إنستغرام"، سيرى المستخدمون الذين يدخلون كلمة المفتاح "كوفيد- 19" في مساحة البحث رسائل تربوية وروابط لمعلومات صادرة عن منظمة الصحية العالمية ومؤسسات محلية أخرى.

وتروج المنصة للتبرعات إلى منظمات الصحة العالمية، مع "ملصق" افتراضي للإشارة إلى المؤسسات ذات المشروعية والتي لديها حاجات مالية.

كما تشجع الناس على ملازمة المنزل. غير أن بدء العمل بهذه الخصائص الجديدة لا يخلو من العقبات.

وأوضح آدم موسيري أن الملصق الجديد "ستاي هوم" (إلزموا منازلكم) سُحب بصورة طارئة بعد إطلاقه بـ36 ساعة "لأنه استُخدم بصورة كبيرة لدرجة أنه كاد يتسبب بتعطيل إنستغرام. اضطررنا لإعادة تطويره الأحد وأعدناه اعتبارا من الاثنين الماضي".

كما أن القرار الصادر قبل أسابيع بمنع كل الإعلانات للكمامات وسوائل تعقيم اليدين يبدو صعب التطبيق إذ إنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي سوى منذ الاثنين.

وأقر رئيس "إنستغرام" بأن "الوضع جنوني"، مشيرا إلى أن الآلاف من زملائه في الشبكة يضطرون لتعديل طريقة عمل المنصة الإلكترونية خلال وقت قياسي من منازلهم.

وفي المقابل، يبدو أن إشكالية انتشار المعلومات الكاذبة تطاول "إنستغرام" بدرجة أقل مقارنة بالشبكات الأخرى.