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تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_الحجاج

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 11:13

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_الحجاج
عرب ٤٨

أوقفت السلطات الأردنيّة، الأربعاء، رسام الكاريكاتير الأردني في صحيفة "العربي الجديد"، عماد حجاج، على خلفية "نشر قضايا جرائم إلكترونية"، وفقًا لما قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور.

وجاء الاعتقال بعد نشر حجاج رسمًا ساخرًا يظهر فيه محمد بن زايد يحمل حمامة سلام إسرائيلية وعلى وجهه بقعة كتب عليه "تف 35" في إشارة إلى رفض إسرائيل بيع الولايات المتحدة طائرة "إف 35" للإمارات.

ودعا صحافيون ونشطاء من الأردن لتنظيم وقفة احتجاج وتضامن مع الرسام عمّاد حجاج، صباح اليوم الخميس، أمام قصر العدل في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مراسل الجزيرة في الأردن، تامر الصمادي، عبر "تويتر" إن "الحجاج وصل قصر العدل للمثول أمام المدعي العام... الحرية للزميل العزيز".

كتب حساب "بلا ولا شي" على "تويتر" أنه "بما أن عماد حجاج اعتقل بسبب كاريكاتير، فأقل الواجب إننا نخليه ينتشر بكل مكان".

كتب الصحافي محمد العرسان على حسابه في "تويتر" تغريدة يتضامن فيها مع الحجاج وقال: "#الحرية_لعماد_حجاج".

وغرّد عبد الله الأبي: "تحية للمبدع عماد حجاج إسرائيل تطلب من أميركا عدم بيع الإمارات طائرات F35 #تف35 #كاريكاتير #تطبيع_الإمارات_مع_إسرائيل".

طالب ناشط إماراتي سفارة بلاده في الأردن "برفع قضية على رسام الكاريكاتير عماد حجاج" ووصف الرسم بـ"قلة الأدب".

تساءل الدكتور حسين الدريدي عبر حسابه في "تويتر": "هل الحفاظ على علاقة مع دولة أهم من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟!"، وعبّر عن تضامنه مع الحجاج عبر كتابته وسم "#كلنا_عماد_الحجاج".

كتبت الإعلاميّة القطريّة، إلهام بدر، على حسابها في "تويتر": "كل الاحترام للفنان الأردني #عماد_حجاج اعتقاله وسام لا يضيق به صدره، لكن صدر أعداء الحق ضاق بريشته".

وقالت صفحة "المرصد الأورومتوسطي" إن "#الأردن اعتقلت السلطات الأردنية اليوم رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج، على ما يبدو لأسباب تتعلق بنشاطه الفني ورسوم احتج فيها على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل. صفعة أخرى توجهها المملكة الأردنية لحريات التعبير وانتكاسة جديدة للمساحة الضيقة من الحريات المدنية التي تمنحها للمواطنين".

وكتب محمد في حسابه على "تويتر": "#عماد_حجاج ما شاء الله صرنا نحاسب صحافيين لأنه جاب سيرة واحد طبّع مع إسرائيل مهما يكن لازم يكون وقفة لنا بالموضوع".

كتب موقع "درج" على صفحته في "تويتر" أنه "أُوقف رسام الكاريكاتير المعروف عماد حجاج على ذمة التحقيق في الأردن، وذلك على خلفية انتقاده اللاذع تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل، فهل أصبح انتقاد التطبيع في الأردن مخالف للقانون؟ #عماد_حجاج".

كتب أسامة جويش عبر "تويتر": "في عام 2020 لا زالت بعض الأنظمة العربية تجبرنا على المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية رسم الكاريكاتير من قواعد حرية التعبير حرية التعبير تسمح بانتقاد الحكام رفض التطبيع يسري في دماء كل عربي حر الحرية لرسام الكاريكاتير #عماد_حجاج فالرجل لم يرتكب جريمة يعتقل بسببها".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عماد الحجاج
#كاريكاتير
#تحالف الإمارات الإسرائيل
#اعتقال
#تضامن

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