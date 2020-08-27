تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_الحجاج

أوقفت السلطات الأردنيّة، الأربعاء، رسام الكاريكاتير الأردني في صحيفة "العربي الجديد"، عماد حجاج، على خلفية "نشر قضايا جرائم إلكترونية"، وفقًا لما قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور.

وجاء الاعتقال بعد نشر حجاج رسمًا ساخرًا يظهر فيه محمد بن زايد يحمل حمامة سلام إسرائيلية وعلى وجهه بقعة كتب عليه "تف 35" في إشارة إلى رفض إسرائيل بيع الولايات المتحدة طائرة "إف 35" للإمارات.

ودعا صحافيون ونشطاء من الأردن لتنظيم وقفة احتجاج وتضامن مع الرسام عمّاد حجاج، صباح اليوم الخميس، أمام قصر العدل في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مراسل الجزيرة في الأردن، تامر الصمادي، عبر "تويتر" إن "الحجاج وصل قصر العدل للمثول أمام المدعي العام... الحرية للزميل العزيز".

الزميل #عماد_حجاج يصل قصر العدل الآن للمثول أمام المدعي العام .. الحرية للزميل العزيز pic.twitter.com/yZ6BpeZSMc — تامر الصمادي (@TamerSmadi) August 27, 2020

كتب حساب "بلا ولا شي" على "تويتر" أنه "بما أن عماد حجاج اعتقل بسبب كاريكاتير، فأقل الواجب إننا نخليه ينتشر بكل مكان".

بما أن عماد حجاج اعتقل بسبب كاريكاتير، فأقل الواجب اننا نخليه ينتشر بكل مكان pic.twitter.com/mcoHn0wdmK — بلا ولا شي (@ClaireLarsson) August 26, 2020

كتب الصحافي محمد العرسان على حسابه في "تويتر" تغريدة يتضامن فيها مع الحجاج وقال: "#الحرية_لعماد_حجاج".

وغرّد عبد الله الأبي: "تحية للمبدع عماد حجاج إسرائيل تطلب من أميركا عدم بيع الإمارات طائرات F35 #تف35 #كاريكاتير #تطبيع_الإمارات_مع_إسرائيل".

تحية للمبدع عماد حجاج

" إسرائيل تطلب من أمريكا عدم بيع الإمارات طائرات F35 "#تف٣٥#كاريكاتير#تطبيع_الامارات_مع_اسرائيل pic.twitter.com/btOxyEf9MU — عبد الله الإبـي .... الحساب الجديد (@abdullahebb) August 26, 2020

طالب ناشط إماراتي سفارة بلاده في الأردن "برفع قضية على رسام الكاريكاتير عماد حجاج" ووصف الرسم بـ"قلة الأدب".

نطالب السفارة الاماراتية في الأردن برفع قضية على رسام الكاريكاتير عماد حجاج.. هذه قلة أدب@UAEEmbassyJO — المزوحي (@almzoohi) August 26, 2020

تساءل الدكتور حسين الدريدي عبر حسابه في "تويتر": "هل الحفاظ على علاقة مع دولة أهم من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟!"، وعبّر عن تضامنه مع الحجاج عبر كتابته وسم "#كلنا_عماد_الحجاج".

#كلنا_عماد_حجاج: هل الحفاظ على علاقة مع دولة اهم من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟؟!!! — الدكتور حسين الدريدي (@hussein_doridi) August 26, 2020

كتبت الإعلاميّة القطريّة، إلهام بدر، على حسابها في "تويتر": "كل الاحترام للفنان الأردني #عماد_حجاج اعتقاله وسام لا يضيق به صدره، لكن صدر أعداء الحق ضاق بريشته".

كل الإحترام للفنان الأردني #عماد_حجاج

اعتقاله وسام لايضيق به صدره ، لكن صدر أعداء الحق ضاق بريشته . pic.twitter.com/mgqKY4Zv3r — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 26, 2020

وقالت صفحة "المرصد الأورومتوسطي" إن "#الأردن اعتقلت السلطات الأردنية اليوم رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج، على ما يبدو لأسباب تتعلق بنشاطه الفني ورسوم احتج فيها على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل. صفعة أخرى توجهها المملكة الأردنية لحريات التعبير وانتكاسة جديدة للمساحة الضيقة من الحريات المدنية التي تمنحها للمواطنين".

#الأردن| اعتقلت السلطات الأردنية اليوم رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج، على ما يبدو لأسباب تتعلق بنشاطه الفني ورسوم احتج فيها على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل. صفعة أخرى توجهها المملكة الأردنية لحريات التعبير وانتكاسة جديدة للمساحة الضيقة من الحريات المدنية التي تمنحها للمواطنين. pic.twitter.com/LygfAAuMcA — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) August 26, 2020

وكتب محمد في حسابه على "تويتر": "#عماد_حجاج ما شاء الله صرنا نحاسب صحافيين لأنه جاب سيرة واحد طبّع مع إسرائيل مهما يكن لازم يكون وقفة لنا بالموضوع".

#عماد_حجاج ماشاء الله صرنا نحاسب صحفيين لانه جاب سيرة واحد طبع مع اسرائيل مهما يكن لازم يكون وقفة النا بالموضوع — mohammad a radaideh (@mohammadaradai3) August 27, 2020

كتب موقع "درج" على صفحته في "تويتر" أنه "أُوقف رسام الكاريكاتير المعروف عماد حجاج على ذمة التحقيق في الأردن، وذلك على خلفية انتقاده اللاذع تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل، فهل أصبح انتقاد التطبيع في الأردن مخالف للقانون؟ #عماد_حجاج".

أُوقف رسام الكاريكاتير المعروف عماد حجاج على ذمة التحقيق في الأردن، وذلك على خلفية انتقاده اللاذع تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل، فعل اصبح انتقاد التطبيع في الاردن مخالف للقانون؟#عماد_حجاج pic.twitter.com/ptwWxYGqBO — Daraj درج (@Daraj_media) August 27, 2020

كتب أسامة جويش عبر "تويتر": "في عام 2020 لا زالت بعض الأنظمة العربية تجبرنا على المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية رسم الكاريكاتير من قواعد حرية التعبير حرية التعبير تسمح بانتقاد الحكام رفض التطبيع يسري في دماء كل عربي حر الحرية لرسام الكاريكاتير #عماد_حجاج فالرجل لم يرتكب جريمة يعتقل بسببها".