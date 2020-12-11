مجلة "تايم" تختار "بايدن وهاريس" شخصية العام 2020

منحت مجلة "تايم" الأميركية، اليوم الجمعة، الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبته المنتخبة، كاملا هاريس، لقب "شخصية العام" 2020، مُعتبرة أنهما "كسرا حاجز النوع الاجتماعي والعرق".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن رئيس تحرير مجلة "تايم"، إدوارد فلشنثال، قوله: "من أجل إظهار أن قوى التعاطف أكبر من غضب الانقسام، ولمشاركة رؤية للشفاء في عالم حزين، فإن بايدن وهاريس هما شخصية العام 2020 في مجلة تايم".

وتم الاختيار من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وبهذه المناسبة، كتبت مجلة "تايم" عبر موقعها الإلكتروني إن "انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز النوع الاجتماعي والعرق".

وأضافت المجلة أن "جو بايدن وكمالا هاريس عرضوا على الشعب الأمريكي الإصلاح والتجديد في تذكرة واحدة، واشترت الولايات المتحدة ما كانا يبيعانه: فبعد أعلى نسبة مشاركة للناخبين في قرن من الزمان، حصدا ما يصل 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق بايدن على ترامب بنحو سبعة ملايين صوت".

وكامالا ديفي هاريس (56 عاما)، ابنة مهاجرين، أم هندية وأب من جامايكا، جاءت إلى البيت الأبيض بعد 55 عامًا من إلغاء قوانين حرمت الأمريكيين السود من حق التصويت.

وفاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، متجاوزًا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتًا على الأقل.

وعلى ضوء ذلك، أصبح بايدن، 78 عامًا، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.