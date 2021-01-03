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مصر: "الكل مات".. انقطاع الأوكسجين بقسم عناية مكثفة بمستشفى

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 09:50

مصر: "الكل مات".. انقطاع الأوكسجين بقسم عناية مكثفة بمستشفى
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل قسم للعناية المكثّفة في أحد مستشفيات القاهرة، يظهر فيه توثيق لحالات وفاة جماعيّة من داخل القسم الذي يحوي مرضى كورونا، وذلك بعد أن قُطع الأوكسجين من أجهزة التنفس الاصطناعي عنهم، وفقًا لشهادة المُصوِّر.

ويُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وفقًا لصحافي مصري.

وأثار المشهد المُصور، غضب وحزن المصريين، واتهموا الجهاز الطبي بالإهمال، وتعاطف الناشطون مع عاملةٍ في الجهاز - لم يُعرف إذا تعمل كطبيبة في القسم أو ممرضة - كانت تجلس منزوية في واحدة من غرف العناية المُكثّفة، وتظهر عليها علامات الخوف والتعب.

تصوير شاشة

وكتب محمد على حسابه في "تويتر": "الصوره دى ممكن تكون من اسوأ الصور اللى ممكن الواحد يشوفها ف حياته.. احساس العجز وقلة الحيلة وانت شايف ارواح ناس بتضيع من تحت ايدك وانت لا حول ليك ولا قوة ومش عارف تعمل حاجه هو أسوأ إحساس ممكن أى حد يحس بيه.. ربنا يزيح عنا البلاء ويزيح عنا الوباء ياااارب".

ولم تصدر أي جهة رسميّة، بيانا يُفسّر محتوى الشريط المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الأسبوع الماضي، توفي سبعة مصابين بفيروس كورونا، إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمالي شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العناية المكثفة
#مستشفيات مصر
#كورونا
#فيروس كورونا

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