  2. ميديا
  3. ميديا

"تويتر" ينقل حسابات ترامب إلى إدارة بايدن

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 23:48

"تويتر" ينقل حسابات ترامب إلى إدارة بايدن
الرئيس السابق، دونالد ترامب (أ ب)
عرب ٤٨

نقل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء، حسابات مسؤولي البيت الأبيض على الموقع من الإدارة الأميركية السابقة إلى الإدارة الجديدة التي يترأسها جو بايدن، بعد تنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، قوله إن حسابات البيت الأبيض على تويتر تم نقلها من إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى إدارة بايدن.

وأضاف أن جميع حسابات إدارة ترامب على الموقع تمت أرشفتها، بما فيها الحساب الحكومي لترامب @POTUS45 ونائبه مايك بنس @VP45 والبيت الأبيض @WhiteHouse45 والسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكناني @PressSec45.

وأصبحت الحسابات الحكومية للإدارة الجديدة على تويتر، البيت الأبيض @WhiteHouse، وحساب الرئيس جو بايدن @POTUS، وحساب نائب الرئيس، كاميلا هاريس @VP.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تويتر
#البيت الأبيض
#جو بايدن
#ترامب

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"يوتيوب" تمدد حظر قناة ترامب
"يوتيوب" تمدد حظر قناة ترامب

2021-01-20

الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد
الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

2021-01-19

تركيا تتخذ إجراء عقابيا بحق "تويتر"
تركيا تتخذ إجراء عقابيا بحق "تويتر"

2021-01-19

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

2021-01-19
ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

2021-01-19
تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

2021-01-19
مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

2021-01-19
حكم بالسجن المؤبد على سعيد أبو سراري الذي قتل شقيقته قبل سنوات

حكم بالسجن المؤبد على سعيد أبو سراري الذي قتل شقيقته قبل سنوات

2021-01-19