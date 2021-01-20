"تويتر" ينقل حسابات ترامب إلى إدارة بايدن

نقل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء، حسابات مسؤولي البيت الأبيض على الموقع من الإدارة الأميركية السابقة إلى الإدارة الجديدة التي يترأسها جو بايدن، بعد تنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، قوله إن حسابات البيت الأبيض على تويتر تم نقلها من إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى إدارة بايدن.

وأضاف أن جميع حسابات إدارة ترامب على الموقع تمت أرشفتها، بما فيها الحساب الحكومي لترامب @POTUS45 ونائبه مايك بنس @VP45 والبيت الأبيض @WhiteHouse45 والسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكناني @PressSec45.

وأصبحت الحسابات الحكومية للإدارة الجديدة على تويتر، البيت الأبيض @WhiteHouse، وحساب الرئيس جو بايدن @POTUS، وحساب نائب الرئيس، كاميلا هاريس @VP.