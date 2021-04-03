  2. ميديا
  3. ميديا

مجلس الشيوخ الأميركي يحذّر من بيع بيانات مستخدمي منصات التواصل

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 17:05

مجلس الشيوخ الأميركي يحذّر من بيع بيانات مستخدمي منصات التواصل
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨

قدّم أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي من الديمقراطيين والجمهوريين، أمس الجمعة، رسائل فيها مساءلة، لشركات تبادل الإعلانات الرقمية، من بينهما "جوجل" و"تويتر"، لسؤالها إذا كانت تبيع بيانات المستخدمين إلى شركات أجنبية يمكن أن تستغلها بغرض الابتزاز أو لأهداف أخرى.

وفي عملية مزادات الإعلانات التي تتم في الوقت الحقيقي وتنظمها منصة التبادل لتحديد الإعلانات المستهدفة التي سيراها المستخدم خلال تصفحه الإنترنت، تتسلم مئات الشركات معلومات خاصة بالمستخدم بينها تاريخ عمليات البحث التي أجراها وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به والعمر والجنس.

وأُرسلت الأسئلة أيضًا المتعلقة ببيع المعلومات إلى شركات "آي تي أند تي" و"إندكس إكستشينج" و"ماغنايت" و"أوبن إكس" و"بابماتيك" و"فيريزون"، وفق ما أفاد مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون الديمقراطي، رون وايدن.

وتقول الرسالة "قلة من الأميركيين يدركون أن بعض المشاركين في المزادات يسحبون بيانات خاصة بعملية المزاد ويقومون بتخزينها لتجميع ملفات شاملة عنهم".

وأضافت "هذه المعلومات قد تكون منجم ذهب لوكالات الاستخبارات الأجنبية التي يمكن أن تستغلها من أجل القرصنة والابتزاز وحملات التأثير".

ويعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بصياغة الرسالة أنه على الرغم من أن عملية تبادل الإعلانات الرقمية تتم بشكل آلي لتحديد الإعلانات التي تظهر للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت، الا أنه يمكن جمع معلومات شخصية مثل مواقع المستخدمين وأنواع الأجهزة المستخدمة والأنشطة على شبكة الإنترنت.

وقالوا "هذه الملفات تُباع بشكل علني لأي شخص يملك بطاقة ائتمان، بما في ذلك صناديق التحوط وحملات السياسيين الانتخابية وحتى إلى الحكومات".

وتطلب الرسالة من الشركات إيضاحات عن المعلومات التي تم جمعها من خلال عملية المزادات على الإعلانات، وهوية الشركات الأجنبية التي قامت بشرائها.

وأعطيت الشركات مهلة حتى 4 أيار/ مايو لتقديم إجابات.

وأفاد موقع "تويتر" وكالة "فرانس برس" أنه تلقى الرسالة ويعتزم الرد عليها، بينما لم تجب الشركات الأخرى بشكل فوري على استفسارات الوكالة للتعليق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مجلس الشيوخ الأميركي
#بيانات المستخدمين
#بيع

حوارات

د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيطاليا تنصتت على مكالمات صحافييها حول إنقاذ مهاجرين
إيطاليا تنصتت على مكالمات صحافييها حول إنقاذ مهاجرين

2021-04-03

اختتام النسخة الخامسة من منتدى فلسطين للنشاط الرقميّ
اختتام النسخة الخامسة من منتدى فلسطين للنشاط الرقميّ

2021-04-01

الإفراج عن الأسير المقدسيّ بربر... تتويج 20 عاما من الانتظار
الإفراج عن الأسير المقدسيّ بربر... تتويج 20 عاما من الانتظار

2021-03-30

الأكثر قراءة

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

2021-04-02
دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02