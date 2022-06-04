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132 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي في أيار

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 14:31

132 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي في أيار
(توضيحية - أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

وثق مركز شبابي فلسطيني، 132 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال أيار/ مايو الماضي.

وقال مركز "صدى سوشال" في بيان صدر عنه اليوم، السبت، إن أغلب الانتهاكات كانت عبر موقع "فيسبوك".

وأفاد برصد "72 انتهاكا لفيسبوك بين حظر تام وتقييد، إضافة إلى 5 انتهاكات على تطبيق توتير".

وأردف أن "إنستغرام قام بإيقاف وتقييد أكثر من 7 حسابات، وعلى تطبيق واتساب حظر 42 رقما تخص شبكات إخبارية وصحافيين، فيما سجلت 5 انتهاكات على تطبيق تيك توك، وانتهاكا واحدا على تطبيق كلوب هاوس".

وذكر أن معظم ما جرى استهدافه في أيار/ مايو الماضي، هو "حسابات إعلامية وحسابات تعود لصحفيين وناشطين".

وذكر أن شركة "ميتا" على منصة "فيسبوك" صنفت الأسير الفلسطيني، زكريا الزبيدي، كشخص خطير، ووجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الزبيدي على المنصة، كما قامت بتصنيف عدد من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف "الأفراد أو المنظمات الخطيرة".

وحذفت "فيسبوك"، حسابات المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بالإضافة لحذف فيديوهات ومنشورات وحقائق تثبت جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، والاعتداء على جنازتها، حسب المركز.

و"صدى سوشال"، مبادرة شبابية فلسطينية تأسست عام 2017، تتعامل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنصاف المحتوى الفلسطيني، وتوثق الانتهاكات التي يتعرض لها.

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#محتوى فلسطيني
#شبكات التواصل الاجتماعي
#سوشال ميديا

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