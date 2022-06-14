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وثائقيّ للتلفزيون العربيّ يكشف أسرار "حفرة الموت" في حيّ التضامن السوريّ

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 21:03

وثائقيّ للتلفزيون العربيّ يكشف أسرار "حفرة الموت" في حيّ التضامن السوريّ
عرب ٤٨

بثّ التلفزيون العربي فيلما وثائقيا تتبع أحداث مجزرة التضامن التي وقعت في 16 أبريل عام 2013 في منطقة حي التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق.

وعرض التلفزيون العربي تسجيلات للمتهم بارتكاب المجزرة، الضابط أمجد يوسف تحدث فيها عن دوره الأمني والعسكري خلال أحداث الثورة السورية، وخصوصا في منطقة حي التضامن.

واستعرض الفيلم مع الباحث التركي أوغور أونغر تفاصيل الحصول على فيديو ما بات يعرف بـ"مجزرة" حي التضامن، والذي كشفت عنه سابقا صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وتحدث أونغر أيضا عن التواصل مع المتهمين بارتكاب الجريمة، ومن بينهم الضابط أمجد يوسف والعقيد جمال الخطيب، أحد قادة الفرع 227 الذي كان مسؤولا عن حي التضامن في تلك الفترة.

والتقى الفيلم، الخبير في القانون الجنائي الدولي، البروفيسور الألماني كريستوف سافيرلينج، إذ أكد أن هناك عجزا دوليا وقضائيا في محاسبة مرتكبي الجريمة، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم عضوية سورية في محكمة الجنايات الدولية.

والمدنيون الذين قُتلوا في حي التضامن كان من بينهم وسيم صيام الذي تعرفت عليه عائلته بعد انتشار مقاطع "المجزرة".

وتحدثت عائلة وسيم للتلفزيون العربي عن ما جرى معه صبيحة ذلك اليوم الذي اختفت آثاره فيه، وكيف انقطع التواصل معه عند الواحدة ظهرا في يوم 16 نيسان/ أبريل 2013.

ويأتي الكشف عن هذه الجريمة في وقت تتزايد مطالب السوريين بمحاكمة رموز النظام عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع.

كما تظهر هذه المشاهد بالتزامن مع دعوات من قبل أطراف دولية وإقليمية بإعادة اللاجئين السوريين إلى العاصمة السورية دمشق وضواحيها باعتبارها مناطق آمنة.

بودكاست عرب 48

#مجزرة التضامن
#سورية
#سوريا
#دمشق

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