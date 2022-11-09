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ماسك يبيع أسهما من "تيسلا" بنحو 4 مليارات دولار وانخفاض قيمة "بيتكوين"

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 10:09

ماسك يبيع أسهما من "تيسلا" بنحو 4 مليارات دولار وانخفاض قيمة "بيتكوين"
(Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات

باع إيلون ماسك رئيس شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية أسهما في شركته بنحو أربعة مليارات دولارات، وفق هيئة البورصات الأميركية، الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن ماسك الذي موّل عبر "تيسلا" جزءا كبيرا من صفقة "تويتر"، قد باع 19,5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3,95 مليار دولار.

واستحوذ ماسك على شركة "تويتر" وأقال كبار مسؤوليها التنفيذيين أواخر تشرين الأول/ أكتوبر بعد فترة شد وجذب بينه وبين شركة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

فقد حاول أغنى رجل في العالم التراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع تويتر بعد قبول عرضه لشراء الشبكة الاجتماعية في نيسان/ أبريل، مدعيا في تموز/يوليو أنه قد جرى تضليله بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وبعد أن سعى ماسك لإنهاء الصفقة، رفع تويتر دعوى قضائية ضده لإلزامه بها. ومع اقتراب موعد محاكمته عاد ماسك لإحياء خطة الاستحواذ.

وسمح قرار ماسك بسحب "تويتر" من البورصة بعد شرائه بإجراء تغييرات كبيرة بسرعة، لكنه أيضا حمّل الشركة أعباء ديون أكبر، وهو خيار محفوف بالمخاطر بالنسبة لشركة تخسر المال يوميا.

وفي بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن ماسك أنه سيفرض رسما بقيمة 8 دولارات شهريا على حسابات المستخدمين الموثقة بالعلامة الزرقاء لمحاربة المتصيدين على الشبكة وتحسين الايرادات.

وفي سياق متصل، تكبدت العملة المشفرة "بيتكوين" خسائر قاسية في تعاملات، أمس الثلاثاء، بلغت نسبتها 12.5%، حيث انخفضت إلى ما دون 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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#بيتكوين
#تيسلا
#تويتر
#إيلون ماسك وتويتر

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