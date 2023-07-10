"ثريدز" يحطم الأرقام القياسية لتطبيق "تشات جي بي تي"

لا يزال عدد مستخدمي "ثريدز" بعيدًا عن ذلك العائد لـ"تويتر" التي تضم أكثر من 350 مليون مستخدم. لكن التطبيق الجديد من "ميتا" يمكنه الإفادة من شعبية "إنستغرام" الواسعة، إذ تضم خدمة تشارك الصور نحو ملياري مستخدم نشط

استطاع تطبيق "ثريدز" من إنستغرام، تحطيم الرقم القياسي الخاصّ بتطبيق "تشات جي بي تي"، إذ حقق التطبيق الذي أطلقته "ميتا" لمنافسة "تويتر" أكثر من 100 مليون مستخدم خلال 5 أيام، حيث احتاج تطبيق "تشات جي بي تي" الوصول إلى هذا الرقم خلال شهرين، والذي كان يوصف على أنّه الأكثر نموًّا، كما أكّد رئيس شركة "ميتا" مارك زاكربرغ.

وقال رئيس الشبكة الأميركية العملاقة في تدوينة عبر تطبيقه الجديد "لقد بلغ عدد المسجلين في ثريدز مئة مليون خلال نهاية الأسبوع"، لافتًا إلى أن المجموعة لم تقم بعد بأي حملات "ترويج فاعلة" للخدمة الجديدة.

وفيما احتاج "تشات جي بي تي" إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق "تيك توك" لمشاركة المقاطع المصورة تسعة أشهر، احتاج "إنستغرام" إلى عامين ونصف عام للوصول إلى هذه العتبة بعد إطلاقه في العام 2010.

ولا يزال عدد مستخدمي "ثريدز" بعيدًا عن ذلك العائد لـ"تويتر" التي تضم أكثر من 350 مليون مستخدم. لكن التطبيق الجديد من "ميتا" يمكنه الإفادة من شعبية "إنستغرام" الواسعة، إذ تضم خدمة تشارك الصور نحو ملياري مستخدم نشط.

ولإنشاء حساب في "ثريدز" حاليًا، ينبغي للمستخدم أن يكون مشتركًا في "إنستغرام"، ويمكنه استيراد جهات الاتصال تلقائيًا إلى التطبيق الجديد.

ويُعد "ثريدز" أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون"، رغم الإخفاقات التقنية المتكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة العام الماضي واستغنائه عن آلاف الموظفين.

وأصبح تطبيق "ثريدز" متاحا في متجري "آبل" و"أندرويد" الإلكترونيين في 100 بلد مساء الأربعاء، إلا أنه ما زال غير متوافر في الاتحاد الأوروبي لأن "ميتا" غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.

لكنّ صحافيًا في وكالة فرانس برس لفت إلى أنه بإمكان المستخدمين في أوروبا تحميل التطبيق من متجر غير رسمي عبر الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

وذكر موقع خدمة تتبع البيانات "Quiver Quantitative" أن التطبيق تجاوز 100 مليون مستخدم في الساعة 07,00 ت غ الاثنين. وهدد ماسك بمقاضاة شركة ميتا بتهمة سرقة أسرار تجارية والملكية الفكرية، وهي ادعاءات نفتها الشركة المالكة أيضا لفيسبوك وواتساب.