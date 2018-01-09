محادثات كورية كورية لأول مرة منذ عامين

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

بدأت كوريا الشمالية والجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية هي الأولى من نوعها منذ ما يزيد على العامين، بحسب ما أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الشمالية.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحافيين إن المحادثات التي تجري في بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة بدأت في الساعة العاشرة صباحا (الواحدة ت غ) بإعلان افتتاحي أدلى به رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى هذه المحادثات.

وتعتزم سيؤول اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) فيما تريد بيونغ يانغ تخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لملف إعادة توحيد شبه الجزيرة.

وكانت الكوريتان اتفقتا الأسبوع الماضي على إجراء هذه المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية التي وقع فيها اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية.

وهذا أول لقاء بين الشمال والجنوب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015. وستتمحور هذه المحادثات حول مشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الاولمبية الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.

لكن الوفدين سيغتنمان أيضا فرصة انعقاد اللقاء لطرح مواضيع أخرى للبحث.

وانتهت الحرب الكورية بهدنة بدلا من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان تقنيا في حالة حرب، وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة.