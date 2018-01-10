تقرير: ترامب سيمدد تجميد العقوبات على إيران

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين مطلعين على مداولات الإدارة الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب، سيقرر يوم الجمعة مواصلة تعليق العقوبات على إيران وفقا لما نص عليه الاتفاق النووي الذي أُبرم مع طهران في 2015.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي بتمديد تجميد العقوبات على إيران، تجنبًا لانهيار الاتفاق، ورجحت الوكالة الأميركية أن يعلن الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية بملكية خاصة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في تمديد تجميد العقوبات رغم توصيات من مستشارين له بأن يفعل ذلك، وإنه سيسعى لاتخاذ قرار خلال اجتماع مع مساعديه لشؤون الأمن القومي يوم غد الخميس.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين، أن كبار مستشاري ترامب سيوصونه بأن يمديد تجميد العقوبات، في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، قبل أن تنقضي مهلة اتخاذ القرار يوم الجمعة، وأن الترجيحات تفيد بأن يعمل ترامب وفق توصياتهم.

وأضاف المسؤول أنه إذا قرر ترامب تمديد تجميد العقوبات فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.

وكانت القوى الأوروبية التي ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق عام 2015، قد جددت التأكيد على التزامها بالقرار، ومن المنتظر أن تجتمع يوم الجمعة بالطرف الإيراني، بناء على دعوة موجهة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وتخشى القوى الأوروبية من انهيار الاتفاق إذا أعاد ترامب فرض العقوبات. ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إعادة التفاوض على شروطه.

وكان ترمب قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، الذي وصفه بأنه أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.

وسبق لوزير الخارجية الأميركي أن قال في مقابلة مع وكالة "أف بي" للأنباء "إما أن نعدل الاتفاق وإما نلغيه".