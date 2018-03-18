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صواريخ كوريا الشمالية يمكن أن تصل لأوروبا

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 15:42

صواريخ كوريا الشمالية يمكن أن تصل لأوروبا
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : محمد وتد

ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج في تقرير لها أن مسؤولا كبيرا بوكالة المخابرات الخارجية الألمانية أبلغ أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، أن الصواريخ الكورية الشمالية يمكن تزويدها حاليا بأسلحة نووية وقد تصل إلى ألمانيا ووسط أوروبا.

وقالت الصحيفة نقلا عن المشاركين في الإفادة إن أولي ديهل نائب مدير جهاز المخابرات الاتحادي أبلغ النواب خلال الاجتماع المغلق أن التقييم ”مؤكد“.

وفي الوقت نفسه قال ديهل إن الجهاز ينظر إلى المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية على أنها إشارة إيجابية.

ولم يصدر تعليق بعد عن جهاز المخابرات الاتحادي.

ولم تخف كوريا الشمالية خططا لتطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة. وتواصل بيونجيانج العمل في برامجها النووية والصاروخية في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتدافع عن هذه البرامج وتقول إنها رادع ضروري لما تتصور أنها خطط للغزو من جانب الولايات المتحدة التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية. وتنفي واشنطن هذه الخطط.

وتراجع التوتر في الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي نُظمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كوريا الشمالية
#صواريخ
#أوروبا
#المخابرات الألمانية

من عرب 48

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