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كوريا الجنوبية تجري مناورات قرب جزر متنازع عليها مع اليابان

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 10:01

كوريا الجنوبية تجري مناورات قرب جزر متنازع عليها مع اليابان
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

تبدأ كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، مناورات عسكرية على مدى يومين للدفاع عن جزر دوكدو قبالة سواحلها الشرقية من هجوم ياباني غير محتمل.

ومنذ انتهاء الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية وسيول تسيطر على هذه الجزر الواقعة في بحر اليابان وتطلق عليها اسم دوكدو. الا أن طوكيو تطالب بهذه الجزر التي تسميها تاكيشيما وتتهم كوريا الجنوبية باحتلالها بشكل غير شرعي.

وتُنظم المناورات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخرا وقف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ضد أي هجوم من كوريا الشمالية، إذ اعتبرها مكلفة و"استفزازية إلى حد كبير".

ومن غير المحتمل أبدا أن تشن اليابان هجوما، لكن كوريا الجنوبية تنظم هذه المناورات مرتين في السنة منذ العام 1986.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تدعة تشوي هيون سو ان "مناورات الدفاع عن دوكدو هي تدريبات روتينية لمنع أي غزو من قبل قوى أجنبية".

وتشارك في هذه المناورات التي تعتبر محدودة جدا بالمقارنة مع تلك المشتركة مع الولايات المتحدة، ست قطع حربية وسبع طائرات. كما من المفترض أن يتم نشر وحدة بحرية في هذه الجزر الصخرية، حيث يقيم نحو أربعين شخصا غالبيتهم من الشرطيين.

وتعاني العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وكلاهما حليفتان للولايات المتحدة وتعتمدان نظاما ديموقراطيا واقتصاد السوق من بعض التوتر بسبب خلافات حدودية وتاريخية.

 

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#كوريا الجنوبية
#اليابان
#مناورات
#جزر دوكدو

من عرب 48

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