ماي تعارض مقترح أوروبا لحل مشكلة الحدود الإيرلندية

أبدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، معارضتها لمقترح الحل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخطي مشكلة الحدود الإيرلندية بعد بريكست، مؤكدة أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد جاهز بنسبة 95%.

وتتعثر مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا في 29 آذار/مارس 2019، علما أن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات نظرهما متباينة حول الحل ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبها، ستقول ماي في كلمتها أمام مجلس العموم حول تقدم المفاوضات "مثلما قلت الأسبوع الماضي، لا يمكننا قبول اقتراح شبكة الأمان (باكستوب) الأول الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي".

وتقول ماي، إن "هذا الحل الذي يبقي إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في حال عدم التوصل إلى حل آخر، معناه إقامة حدود جمركية في بحر إيرلندا وتقويض سلامة ووحدة أراضي المملكة المتحدة".

وأضافت "لا أظن أن أي رئيس وزراء بريطاني يمكنه قبول هذا. ولن أقبل ذلك بكل تأكيد".

وستؤكد ماي أنه في ما عدا هذه النقطة، فإن اتفاق الخروج بات جاهزا بنسبة "95%"، وستضيف "لدينا اتفاق واسع حول الهيكلية وإطار العلاقات المستقبلية مع تقدم كبير حول مسائل مثل الأمن والنقل والخدمات".

وتفيد الصحافة البريطانية أن نواب الأغلبية المحافظة يستعدون لتحدي قيادة ماي خلال الأسبوع المقبل نظراً لعدم رضاهم عن استراتيجيتها حول التفاوض على اتفاق بريكست.

إلى ذلك، حث وزير بريطانيا لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي النواب المحافظين المتمردين على التوقف عن مهاجمة رئيسة الوزراء و"مساندة الفريق".

وأضاف دومينيك راب أن "محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قد انتهت الشهر المقبل للسماح بوقت كاف لوضع قوانين جديدة حيز التنفيذ".

وينتاب الكثير من أعضاء مجلس العموم من المحافظين الموالين لماي الغضب بعدما أعلنت الأخيرة أنها ستبحث تمديد الفترة الانتقالية التي تبدأ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من آذار/مارس المقبل.

وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "تمديدا كهذا يجب ألا يحدث على الإطلاق، وإن عليها تسوية مسألة الحدود الإيرلندية، التي لا تزال إحدى النقاط الأساسية التي تعوق المفاوضات".

وقال راب "مفهوم أن هناك حالة هياج"، لكنه حث المحافظين على "الاحتفاظ برباطة الجأش".