كورونا: وفيات فرنسا تقترب من 18 ألفًا و525 وفاة في إيطاليا 

أعلنت فرنسا، مساء الخميس، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 17 ألفا و920، إثر تسجيل 753 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا، إلى 22 ألفا و170، إثر تسجيل 525 حالة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن البلاد سجلت 16 ألفا و464 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 164 ألفا و327.

وأضاف سالومون أن 31 ألفا و305 مصابا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و248 بوحدات العناية المركزة.

شابة تسير في شوارع فرنسا (أ ب)

وأشار إلى تعافي 1812 شخصا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 32 ألفا و812.

وفي إيطاليا، قال المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 168 ألفا و941، بعد تسجيل ألف و189 إصابة.

وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 40 ألفا و164، إثر تماثل 962 شخصا للشفاء.

ولفت إلى استمرار التراجع في عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، من 3 آلاف و79 إلى ألفين و936.

الرئيس الفرنسي، ماكرون خلال اجتماع (أ ب)

وأجرت إيطاليا حتى الخميس مليونا و178 ألفا و403 اختبارات للكشف عن الفيروس، وفقا للمعطيات الواردة من الدفاع المدني.

وسجل إقليم لومبارديا، الذي شهد أعلى عدد من الإصابات والوفيات في البلاد، 231 حالة وفاة.

وارتفع عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس إلى 127، والممرضين إلى 11، بحسب اتحاد الأطباء الإيطالي.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و146 ألفا، توفي منهم أكثر من 144 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 545 ألفا، حسب موقع "Worldometer".