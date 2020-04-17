أخبار سارة من ألمانيا: كورونا تحت السيطرة

أعلن وزير الصحّة الألماني، ينس شبان، اليوم، الجمعة، أنّ وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا.

وقال شبان في مؤتمر صحافي "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير"، موضحا أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالى 1,7 مليون شخص حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية تراجعًا في معدّل انتقال العدوى إلى الأشخاص الآخرين، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

ووفقًا للوكالة، فإنّ كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات، ولأوّل مرّة، ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

ووفقًا للوكالة، فإنّ كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات، ولأوّل مرّة، ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وأشارت البيانات الصادرة عن "معهد روبرت كوخ"، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بكوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.

وقررت الحكومة الألمانيّة تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس والثانويات فسيعاد فتحها اعتبارًا من 4 أيّار/مايو، وسمحت للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددا.

وحذرت المستشارة الألمانيّة، أنجيلا ميركلن خلال مؤتمر صحافي من أن "النجاح المرحلي" الذي حققته ألمانيا ضد "كوفيد 19" ما زال "هشًّا" في الواقع، وأضافت أن التجمعات التي تضم أكثر من شخصين ستظل محظورة حتى 3 أيار/مايو، وستبقى قواعد التباعد لمسافة 1,5 متر على الأقل سارية.

وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة أن "التجمعات الكبيرة (مثل المباريات الرياضية أو الحفلات) التي تلعب دورا كبيرا في تفشي الفيروس، ستظل محظورة حتى 31 آب/أغسطس".

في المقابل، أصرّ رئيس حكومة بافاريا، ماركوس شودر، على أن إقامة المباريات دون جماهير تبقى ضمن الخيارات.

وقال شودر "لم تكن البوندسليغا (دوري كرة القدم) موضوع نقاش اليوم. رابطة الدوري تعمل على ظروف السلامة ومن المؤكد أنه يجب مناقشتها قريبا: إذا وبأي شكل ستكون المباريات دون جماهير ممكنة".

وكانت رابطة الدوري أعلنت أنها ستتخذ قرارا بشأن إمكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 نيسان/أبريل الحالي.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الألماني منذ أسابيع عدة، حيث اعتبرت بأنه يتعين معاودة نشاط البوندسليغا عندما تمنح السلطات الضوء الأخضر بذلك من دون جمهور إذا اقتضى الأمر. والهدف من كل ذلك الحصول على أكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الأندية.

وأكد رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت قائلا: "سنكون جاهزين" لكنه أشار إلى أن الأولوية المطلقة هي في اتباع الإرشادات الصحية من السلطات الحكومية. وقال في هذا الصدد "يجب ألا نعطي الانطباع بأن كرة القدم تعيش في عالمها الخاص ولا تكترث بالواقع".

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا 4052، بينما وصل عدد المصابين إلى 137698، ووصل عدد المتعافين إلى 66500.