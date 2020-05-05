الأمم المتحدة تطالب بتحقيق شامل مع مصر بقضية مقتل شادي حبش

قدّمت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، طلبًا لإجراء تحقيق واسع في ما يتعلّق بوفاة المخرج المصري شادي حبش داخل السجون المصريّة، يوم السبت.

وجاء ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأعلن معارضون مصريون، يوم السبت، وفاة المخرج والمصور الشاب شادي حبش، بمحبسه جنوبي القاهرة، دون تأكيد أو نفي من قبل السلطات المصرية.

وقال المتحدث الأممي للصحافيين إننا "أثرنا قضايا حقوق الصحافيين مع السلطات المصرية ونطالب بإجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة المخرج شادي حبش".

وأعربت فرنسا اليوم الإثنين، عن قلقها عقب إعلان وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش في السجن، ودعت القاهرة إلى احترام "التزاماتها" الدولية حول ظروف الاحتجاز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "التقارير حول وفاة شادي حبش في السجن مثيرة للقلق". وأخرج حبش فيديو لأغنية تنتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتوفي السبت في سجن طرة بالقاهرة عن سنّ ناهز 24 عامًا، وفق ما أفاد محاميه.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية أن "فرنسا تجري مع القاهرة حوارا صريحا في مجال حقوق الإنسان، وهو جزء من علاقتنا الثنائية".

وتابعت أنه "في هذا الإطار، تذكّر فرنسا بأن ظروف احتجاز المساجين يجب أن تكون متطابقة مع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة".

وسجن شادي حبش في آذار/ مارس 2018 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون".

وأوقف الشاب عقب إخراجه شريطا مصورا لأغنية بعنوان "بلحة" من أداء رامي عصام، وأطلق معارضون سياسيون تلك التسمية على السيسي، في إشارة إلى شخصية سينمائية تشتهر بالكذب.