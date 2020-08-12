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منظمة الصحة العالمية تتطلع لمراجعة تجارب اللقاح الروسيّ

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 22:23

منظمة الصحة العالمية تتطلع لمراجعة تجارب اللقاح الروسيّ
في المركز الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب السريرية، للّقاح الذي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، أن بلاده سجّلته كأول لقاح للفيروس، في العالم، علما أنه لقي تشكيكًا من خبراء.

يأتي ذلك فيما تقول منظمة الصحة، إن 28 من أكثر من 150 لقاحا تجريبيا يجري اختبارها حاليا على البشر، من بينها ستة وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من الناس. واللقاح الروسي الذي طوره معهد أبحاث غاماليا ووزارة الدفاع الروسية، هو من بين 28 لقاحا، بلغت المرحلة الثالثة، لكن المنظمة، تدرجه في المرحلة الأولى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها "على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب".

وأضافت أنها "ترحب بجميع التطورات في الأبحاث الجارية على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وفي مجال تطوير اللقاحات".

وقالت إنها شاركت في توجيه جهود البحث والتطوير وتسريعها منذ كانون الثاني/ يناير، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وجاء في البيان أنه "ينبغي إجراء تسريع أبحاث اللقاح باتباع العمليات المحددة خلال كل خطوة من خطوات التطوير، لضمان أن أي لقاحات تدخل مرحلة الإنتاج في نهاية المطاف هي آمنة وفعالة".

وقالت إن "أي لقاح آمن وفعال ضد الجائحة سيمثل منفعة عالمية عامة، وتحث منظمة الصحة العالمية على إتاحة الوصول السريع والعادل والمنصف إلى أي لقاحات من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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