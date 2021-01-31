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روسيا: اعتقال 519 شخصًا خلال مظاهرات داعمة لنافالني

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 12:13

روسيا: اعتقال 519 شخصًا خلال مظاهرات داعمة لنافالني
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

اعتقلت الشرطة الروسية، الأحد، 519 شخصًا على الأقلّ خلال يوم جديد من التظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، بحسب تعداد منظمة "أو في دي انفو" غير الحكومية.

وذكرت هذه المنظمة المتخصصة في متابعة التظاهرات، جرت عمليات التوقيف في 35 مدينة روسية على الأقل، في وقت حظرت قوات حفظ النظام الوصول إلى وسط مدن عدة لمنع المحتجّين من الانضمام إلى التظاهرات غير المرخصة.

(أ ب)

واحتجاجا على اعتقال نافالني، خرجت مظاهرات منذ 23 كانون الثاني/ يناير شارك فيها عشرات الآلاف في عموم البلاد، لتقوم الشرطة الروسية باعتقال أكثر من 3 آلاف شخص.

وفي 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، اعتقلت السلطات الروسية نافالني فور وصوله مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.

وبذلك، يبقى نافالني قيد الاعتقال حتى 15 شباط/ فبراير المقبل، بسبب حكم الحبس الصادر بحقه لمدة 30 يومًا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نافالني
#روسيا
#مظاهرات
#اعتقالات

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