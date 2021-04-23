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الشركة المؤمنة على "إيفر غيفن" تلجأ للقضاء المصريّ للإفراج عنها 

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 16:32

الشركة المؤمنة على "إيفر غيفن" تلجأ للقضاء المصريّ للإفراج عنها 
السفينة العملاقة بعد نجاح تعويمها (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لجأت الشركة المؤمنة على سفينة "إيفر غيفن" المحتجزة في مصر، للقضاء المصري في مسعى منها للإفراج عن الناقلة العملاقة، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان، اليوم الجمعة.

وقالت شركة التأمين البريطانية "يو كيه كلوب" إن "هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة".

وأوضحت الشركة أنها قدمت التماسا أمام محكمة مصرية لم تذكرها، للإفراج عن السفينة، وأن جلسة للنظر في القضية ستعقد في 4 أيار/ مايو القادم.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" في المقطع الجنوبي لقناة السويس؛ ما تسبب بتعطيل الملاحة في القناة لمدة 6 أيام.

ونجحت هيئة قناة السويس، بمساعدة دولية، بتعويم السفينة في 29 مارس، ومنذ ذلك التاريخ تحتجزها في منطقة البحيرات مطالبة بتعويضات من الشركة المالكة.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، وكانت مستأجرة من قبل شركة تايوانية حين جنوحها في قناة السويس.

وفي 13 نيسان/ أبريل الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن شركة "شوي كيسن" تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق القناة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصر
#إيفر غيفن
#القضاء المصري

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