كورونا عالميا: 900 ألف إصابة خلال 24 ساعة ووفيات قياسية بالهند والبرازيل

سجلت قرابة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال يوم واحد، في عدد قياسي خصوصا بسبب الطفرة الوبائية في الهند التي سجلت كما البرازيل حصيلة يومية قياسية بالإصابات والوفيات جراء الفيروس، بينما تمّ إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في العالم.

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص - 3,088,103 على الأقل، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

ويضاف إلى وفيات الوباء، ضحايا مآس أخرى في الدول التي تتعرض أنظمتها الصحية لأكبر الضغوط. فبعد مصرع 13 مصابا بكوفيد-19، الجمعة، في حريق في مستشفى في الهند، لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم ليل السبت الأحد في وحدة للعناية المركزة في مستشفى ببغداد مخصّصة لعلاج مرضى كوفيد-19، جراء حريق مشابه كان سببه الإهمال.

إلى ذلك، سجل أكثر من ثلث الإصابات الإضافية المعلنة خلال 24 ساعة، أي حوالى 340 ألفا، على الأراضي الهندية، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس.

وأمام المستشفيات في المدن الهندية الرئيسية، تطول طوابير الانتظار المؤلفة من أشخاص ثَبُتت إصابتهم بالفيروس وأقاربهم القلقين.

وفي عدد وفيات قياسي مؤلم على المستوى الوطني، توفي 2624 شخصا جراء المرض خلال 24 ساعة في هذا البلد الذي يضم 1,3 مليار نسمة.

ويرفع هذين العددين عدد الإصابات إلى 16,5 مليونا، وحصيلة الوفيات إلى قرابة 190 ألفا منذ بدء تفشي الوباء في الهند، ثاني دولة أكثر تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وتغلق دول عدة حدودها أمام الهند. واعتبارا من الأحد، لن يتمكن سوى المواطنين الألمان من السفر من هذا البلد إلى ألمانيا وأعلنت الكويت تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى الأراضي الهندية.

وتوصي الولايات المتحدة بعدم السفر إلى الهند حتى للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، وعلقت كندا من جهتها لمدة ثلاثين يوما الرحلات القادمة من الهند وباكستان.

يثير رصد المتحوّر "الهندي" في بلجيكا أولا ثم في سويسرا، السبت، القلق في أوروبا.

وفي البرازيل أيضا تجاوز عدد الوفيات الشهرية رقما قياسيا جديدا، إذ بلغ السبت 67977 وفيات جراء المرض منذ مطلع نيسان/أبريل. وقد تجاوز بذلك العدد القياسي الذي سجّل في آذار/مارس حين توفي 66 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة.

في العراق، الدولة العربية التي تسجل أكبر عدد من الإصابات وتعاني من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات منذ عقود، تسبب حريق بمصرع 23 شخصاً على الأقل ليل السبت الأحد في وحدة للعناية المركزة للمصابين بكوفيد-19 قرب بغداد.

تتسارع حملات التلقيح في العالم

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 الفا و540 جرعة في 207 بلدان او مناطق وفق تعداد فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة) والصين (216,1 مليونا) والهند (138,4 مليونا). ولكن قياسا بعدد السكان، احتلت إسرائيل الصدارة عبر تلقيح ستة من كل عشرة اسرائيليين في شكل كامل.

وبدأت حملة التطعيم في الولايات المتحدة تؤتي ثمارها.

ومن المفترض أن يسمح استئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون الأحادي الجرعة والذي يمكن تخزينه في البرادات المنزلية، بالوصول بسهولة أكبر إلى الفئات الضعيفة.

وسجل تقدم أيضا على مستوى التلقيح في الاتحاد الأوروبي، حيث أُعطيت 128 مليون جرعة لـ21% من السكان.