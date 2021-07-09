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"خطر إبادة جديّ" يستهدف الأويغور في الصين

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 10:32

"خطر إبادة جديّ" يستهدف الأويغور في الصين
من تظاهرة منددة بسياسات الصين (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

صوّت النواب البلجيكيّون، مساء أمس الخميس، على نصّ يُحذّر من "خطر إبادة جماعيّة جدّي" يُهدد أقلّية الأويغور المسلمة في الصين، لينضمّوا بذلك إلى موقف مماثل كانت عبّرت عنه الحكومة الأميركيّة وعدد من البرلمانات الغربيّة.

وصاغ النصّ النائب المؤيّد لقضايا البيئة، سامويل كوغولاتي، الذي اعتبر أنّه "تاريخي".

واعتُمد النصّ بغالبيّة 125 صوتا ولم يُعارضه أحد، بينما امتنع عن التصويت النوّاب الـ12 الشيوعيّون المنتمون إلى حزب العمل البلجيكي.

والتصويت الذي أجري خلال جلسة عامّة، يأتي ليؤكّد تصويتا أجرته في 15 حزيران/ يونيو اللجنة البرلمانيّة المكلّفة العلاقات الخارجيّة لبلجيكا، والذي أثار وقتذاك استنكارا من جانب الصين.

وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة، تشاو ليجيان، قد قال لصحافيّين: "ندعو بلجيكا إلى تصحيح خطأها فورا".

وبهذا التوصيت، تُصبح بلجيكا سادس دولة يندّد برلمانها بما يتعرّض له أفراد أقلّية الأويغور في شينجيانغ.

وقال كوغولاتي لوكالة "فرانس برس" للأنباء: "هذا تصويت تاريخي. هذه أوّل مرّة يستخلص البرلمان البلجيكي العبَر من مجازر سريبرينيتسا ورواندا ويتحرّك قبل فوات الأوان".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النواب البلجيكيّون
#بلجيكا
#الصين
#الأويغور
#إبادة

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