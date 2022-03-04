أوكرانيا: روسيا تسيطر على مفاعل نووي وتدخل مدينة إستراتيجية

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ فرق الإطفاء أخمدت صباح اليوم، الجمعة، حريقًا في مبنى بمحطة زابوريجيا النووية، الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا، بعدما اندلع ليلًا نتيجة قصف روسي استهدفها، في اليوم التاسع للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

لاحقًا، سيطرت روسيا على المفاعل النووي.

وقال جهاز الطوارئ التابع للحكومة في بيان على صفحته في موقع فيسبوك، إنّه "في الساعة 06:20 (04:20 ت غ) تمّ إخماد النيران. ليس هناك ضحايا".

واتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل، بقصفها محطة زابوريجيا النووية.