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بايدن يحذّر: جدري القردة قد يكون له "تداعيات"

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 20:53

بايدن يحذّر: جدري القردة قد يكون له "تداعيات"
بايدن قبيل توجّهه لكوريا الجنوبية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، على هامش جولته الآسيوية، من أن تأثير انتشار جدري القردة الذي رُصد في اثنتي عشرة دولة أوروبية وفي أستراليا وكندا والولايات المتحدة أيضًا، قد يكون له "تداعيات".

وذكر الرئيس الأميركي الذي كان يهم بمغادرة كوريا الجنوبية متوجها إلى اليابان، اليوم الأحد، أنه لم يتبلغ بالكامل بـ"مستوى تعرض" الولايات المتحدة لهذا الفيروس من قِبل مسؤولي الصحة في بلاده.

وقال للصحافيين قبل ركوب الطائرة الرئاسية للتوجه إلى طوكيوك "لكن هذا الأمر يجب أن يثير قلق الجميع".

وأضاف: "إذا انتشر، فستترتب عليه تداعيات".

وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

ولا يوجد علاج لجدري القردة الذي يتعافى منه المصابون عمومًا بشكل طبيعي، وتستمرّ عوارضه بين 14 و21 يومًا.

وأبلغت ثماني دول أوروبية على الأقل عن اصابات بالمرض الجمعة، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي دول لا تسجّل عادة إصابات به.

والمرض موجود بالفعل في 11 دولة إفريقية حيث يُعتبر "متوطنا".

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