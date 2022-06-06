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أسبوعان على انهيار مبنى في إيران: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 41

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 13:51

أسبوعان على انهيار مبنى في إيران: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 41
من مكان انهيار المبنى (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى جنوب غرب إيران اليوم، الإثنين، إلى 41 على الأقل، وذلك بعد أسبوعين من وقوع الحادثة؛ حسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن حاكم مدينة عبادان، إحسان عباس بور، أعلن هذا الرقم بناء على تقرير رسمي.

وانهار مبنى "ميتروبول" في 23 أيار/مايو الماضي، والواقع على بعد حوالي 660 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران، ما أثار ذكريات مؤلمة عن الكوارث التي شهدتها البلاد في الماضي، وسلط الضوء على رداءة ممارسات البناء، والفساد الحكومي، والإهمال في إيران.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المتقطعة في إقليم خوزستان الغني بالنفط بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار بعد أن خفضت الحكومة الدعم عن العديد من المواد الغذائية الأساسية.

واندلعت احتجاجات في عبادان بسبب حادث الانهيار، وشهدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

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#إيران
#انهيار المبنى

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