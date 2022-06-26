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موسكو تقصف كييف و"مجموعة السبع" ستحظر استيراد الذهب الروسي

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 10:24

موسكو تقصف كييف و"مجموعة السبع" ستحظر استيراد الذهب الروسي
قمة السبع تنطلق في ألمانيا (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ستحظر بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يلتقي بقادة الدول الصناعية الكبرى في ألمانيا لمدة ثلاثة أيام إن "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية".

ذات الموقف عبر عنه الرئيس الأميركي، جو بادين، الذي أوضح أن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي.

وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أن قمة مجموعة السبع يجب أن تتوصل إلى "مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا وإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن "العقوبات التي ستعلن في قمة مجموعة السبع، سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، كما أنها تقوض قطاعي التكنولوجيا والدفاع بمرور الوقت".

ويلتقي قادة القوى العظمى وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في جبال الألب البافارية لحضور القمة السنوية للدول الصناعيّة السبع الكبرى (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة).

وذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة السبع، بأن دعم أوكرانيا سيتطلب "مثابرة لأننا ما زلنا بعيدين" عن حصول مفاوضات سلام بين كييف وموسكو.

من جهته، حذر الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "سنوات".

وبالتزامن مع قمة مجموعة السبع سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لقصف روسي، واعتبر رئيس بلدية كييف أن الضربة الروسية التي استهدفت العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد، تهدف إلى "ترهيب الأوكرانيين" قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 حزيران/يونيو.

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