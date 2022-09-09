بريطانيا: تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيًّا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة

أفاد قصر باكنغهام البريطاني، اليوم الجمعة، بأن الملك تشارلز الثالث أعلن حدادا ملكيا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت أمس الخميس عن 96 عاما.

وذكر القصر في بيان، أن الحداد الملكي "سيستمر من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة"، لكنه لم يحدد موعد الجنازة، وفق شبكة "بي بي سي" الإخبارية.

وجاء في البيان: "بعد وفاة جلالة الملكة، يرغب جلالة الملك في أن تكون فترة الحداد الملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

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وأوضح البيان أن الحداد الملكي يشمل "أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية، بالإضافة إلى القوات الخاصة بالمراسيم".

والخميس، أعلن قصر باكنغهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد ساعات من الكشف عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وتوفيت الملكة البريطانية، عن 96 عاما، واعتلت العرش منذ أن كانت في السادسة والعشرين من عمرها.