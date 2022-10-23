بريطانيا: سوناك الأوفر حظا لرئاسة الحكومة وتلويح بصفقة مع جونسون

يعتبر وزير الخزانة البريطانية السابق، ريشي سوناك، الأوفر حظا في سباق حزب المحافظين لخلافة ليز تراس في منصب رئيس الحكومة.

وحصل سوناك على دعم أكثر من مئة من نواب حزب المحافظين، ليتقدم على منافسيه الرئيسيين رئيس الحكومة السابق، بوريس جونسون، والوزيرة السابقة بيني موردونت.

وأعلن سوناك، الأحد، ترشحه لرئاسة الحكومة البريطانية، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة التي تواجه عدة أزمات.

وقال سوناك في تغريدة له إن "المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة (..) أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

وذكر سوناك أنه "ستكون هناك نزاهة ومهنية ومساءلة على كل مستوى من مستويات الحكومة التي سأقودها".

لكن حالة عدم اليقين ظلت واسعة النطاق، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن سوناك أجرى محادثات في وقت متأخر، السبت، مع جونسون.

وتصاعدت التكهنات بأن الإثنين يمكن أن يبرما صفقة لتوحيد الحزب الممزق. وطالب حزب المحافظين بإطلاق السباق الذي يهدف إلى الانتهاء من الترشيحات الإثنين وتنصيب رئيس حكومة جديد، الثالث هذا العام، في غضون أسبوع.