إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لمسؤولي الدوليّة للطاقة الذريّة

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزورون طهران في الأيام المقبلة، لإزالة "الغموض" المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية.

ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران، بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.

وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها، التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي لصحافيين في طهران إن "مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة".

وأضاف: "تواصُلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما".

وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات "ذات موثوقية من الناحية التقنية".

واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.

والجمعة الماضي، قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.

ويتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، علما بأن طهران تنفي على الدوام السعي لتحقيق الغاية هذه.