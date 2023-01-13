البرازيل... أي مستقبل للبولسوناريّة بعد اقتحام القصر الرئاسيّ ومبنى الكونغرس؟

صمدت الديمقراطية البرازيلية أمام موجة تظاهرات أكثر مناصري الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو تطرّفًا، غير أن البولسونارية قد تستمرّ، حسبما يرى محللون لا يستبعدون اندلاع أعمال عنف جديدة.

ولم يردّ الجيش البرازيلي على الدعوات المستمرة للانقلاب على الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وكذلك اختار النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والحكام من جميع الأطياف السياسية، الوقوف خلف الدستور البرازيلي.

ودعا نواب ديمقراطيّون أميركيون، أمس الخميس، الرئيس جو بايدن، إلى إلغاء تأشيرة بولسونارو، الموجود في فلوريدا، مؤكدين أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون ملاذا لأي شخص متورط في الاضطرابات ضد الحكومة المنتخبة مؤخرا في البرازيل؛ وكتب هؤلاء المشرّعون الـ41، في خطاب مفتوح إلى بايدن: "ندرك التأثير المباشر والفوري والطويل الأمد لتخريب مسؤولين حكوميين الأعراف الديمقراطية، ونشرهم معلومات مضللة وإثارتهم لتطرف عنيف"، مضيفين: "يجب ألّا نسمح لبولسونارو أو أيّ مسؤول برازيلي سابق آخر باللجوء إلى الولايات المتحدة هربا من القضاء بسبب أيّ جريمة مُحتمَلة ارتكبوها خلال ولايتهم".

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وكانت التظاهرات التي دُعي إليها، الأربعاء، في عدة مدن برازيلية خجولة بعض الشيء. ورغم ذلك، انتشر عناصر من شرطة مكافحة الشغب وهُيّئت مروحيات تحسّبًا لحصول أي تعبئة كبيرة. وأفادت وكالة "فرانس برس" بغياب شبه تام للمتظاهرين في برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو، في مشهد يتعارض تمامًا مع الوعد بمسيرة "عملاقة" من أجل "استعادة السلطة" من لولا دا سيلفا.

وقد يكون توقيف مئات المتظاهرين، وإقالة مسؤولين كبار من مناصبهم الحكومية يُشتبه في تواطؤهم مع منفذي أعمال الشغب، قد ثبط ببساطة أنصار بولسونارو عن النزول إلى الشارع، بعد أيام على مشاهد شغب صدمت البرازيل.

ويقول المحلل، مايكل شيفتر لدى معهد "الحوار بين الأميركيتين (Inter-American Dialogue)": "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نصدّق أنهم استسلموا تمامًا".

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ويضيف: "لا يزال البلد في حالة استقطاب مرير، ولا أعتقد أن الغياب (من الشوارع) للبولسوناريين بعد أقل من أسبوع من الثامن من كانون الثاني/ يناير، يجب أن يفسّر على أنه إشارة إلى أن البلاد قد توحدت بطريقة ما للدفاع عن الديمقراطية".

وكان لولا قد تقدّم بفارق ضئيل عن بولسونارو في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الرئاسية، بعد حملة انتخابية أحدثت انقسامات عميقة في البرازيل.

ويقول كبير المحللين لمنطقة الأميركيتين في معهد تحليل المخاطر "فيريسك ميبل كروفت (Verisk Maplecroft)"، ماريانو ماشادو إن "خسارة بولسونارو فرصة إعادة انتخابه رغم الـ58 مليون صوت - وبأضيق فارق في التاريخ الديمقراطي للبرازيل - يقول الكثير عن الخطر المبطّن بحدوث اضطرابات".

الرئيس البرازيليّ، لولا دا سيلفا (Getty Images)

ويضيف أن "الميل نحو الانقلاب لا يحظى بالغالبية".

"تحذير كبير"

وكان لولا بنفسه قد أكّد، أمس الخميس، أن اقتحام القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا "كان تحذيرًا كبيرًا لكي نكون حذرين أكثر".

وأضاف: "فزنا في انتخابات هزمنا فيها بولسونارو، لكن البولسونارية موجودة هنا، والبولسونارية والتعصّب البولسوناري معقّد لأنه لا يحترم أحدا".

وأكد الرئيس البرازيلي أمس، أنه مقتنع بأن المتظاهرين الذين اقتحموا القصر الرئاسي في برازيليا، الأحد، تلقوا مساعدة من الداخل، قائلًا "أنا مقتنع بأن أبواب قصر بلانالتو فُتحت ليتمكن الناس من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب"، مضيفًا: "هذا يعني أن أحدهم سهّل دخولهم إلى هنا".

بولسونارو (Getty Images)

وتابع: "الحقيقة هي أن القصر كان مليئًا بأنصار بولسونارو والعسكريين".

وندد جايير بولسونارو، الذي لم يعترف أبدًا بهزيمته صراحة، بأعمال الشغب الأحد، لكن على مضض. وتشرّبت أذهان مناصريه بانتقاداته المتكررة للنظام الانتخابي، حتى أصبح عدد كبير منهم مقتنعين بأن الفوز سُرق منه تماما، كأنصار ترامب في الولايات المتحدة.

حركة الشغب لم تكن منظّمة بما فيه الكفاية "من أجل هجوم مضاد"

ويرى المحلل غييرمي كاسارويس لدى مؤسسة "غيتولويو فارغاس" أن الحزم في ردّ الحكومة - من خلال توقيف أعداد كبيرة من المتظاهرين والتعزيزات الأمنية الكبيرة واتهام مثيري الشغب بـ"الإرهاب" - يثني البولسوناريين عن التحرك من جديد.

ويقول كاسارويس: "بالطبع، قد لا تزال هناك مجموعات أصغر تختار الأعمال الإرهابية"، مشيرًا إلى أن الحركة تعمل بدون قيادة واضحة.

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ويرجّح أن تعود غالبية مناصري بولسونارو "إلى منازلهم على أمل انتخاب بولسوناو في العام 2026، أو الانتقال إلى قائد أكثر اعتدالًا كما الحال في الولايات المتحدة مثلًا".

ويعتبر عالِم الاجتماع غيراردو مونتيرو، الذي يشارك في إعداد كتاب حول البولسونارية، أن حركة الشغب لم تكن منظّمة بما فيه الكفاية "من أجل هجوم مضاد".

ويقول إن "الغالبية العظمى (من البولسوناريين) هم من الناس العاديين، هم ليسوا مجهّزين من أجل القتال (...) هذه الحركة لا تملك الخبرة اللازمة للمضي قدمًا".

لكن المحلل شيفتر يرى أن "الحركة لا تزال قائمة"، لافتًا إلى ضرورة أن تتوقع البرازيل "مزيدا من الاضطرابات والاحتجاجات المحدودة، وبعض أعمال العنف"، مضيفًا: "لا أعتقد أنها ستختفي".