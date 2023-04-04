توجيه 34 تهمة بحقّه: ترامب يدفع ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه

بات ترامب، أول رئيس أميركي سابق، أو في السلطة، يوجّه إليه اتّهام جنائي، وذلك في جلسة غير مسبوقة، انقسم حولها الأميركيون وشدّت اهتمامهم.

أعلن المدّعي العام في نيويورك، الثلاثاء، أنّ محكمة مانهاتن الجنائية وجّهت إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، 34 تهمة لأنّه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، في بيان، إنّ بوّابا في برج ترامب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

وبذلك، بات ترامب، أول رئيس أميركي سابق، أو في السلطة، يوجّه إليه اتّهام جنائي، وذلك في جلسة غير مسبوقة، انقسم حولها الأميركيون وشدّت اهتمامهم.

والرئيس الجمهوري السابق البالغ من العمر 76 عاما، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، استُدعي للمثول أمام القاضي، ليبلغه التّهم الموجّهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتماما إعلاميا كبيرا. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك. لكن لم يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة، بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء أمس الإثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وغادر ترامب الذي يؤكّد براءته ويقول إنّه ضحية "حملة شعواء"، برجه الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، قبيل وصوله إلى المحكمة، التي احتُجز فيها قبل أن يمثل أمام القاضي.

ودفع الرئيس الأميركي السابق، ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية أمام قاض في نيويورك قد تفتح المجال لمحاكمته خلال أقل من عام.

وغادر ترامب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية.

ويمكن أن تبدأ محاكمته القضائية في كانون الثاني/ يناير 2024، وهو ما سيبذل كلّ جهده لتجنّبه.

وفي الجلسة، دفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهها إليه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمرّ خمس سنوات.

وتعهّد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق، محاربة التّهم الـ34 وقال "إنّ توجيه الاتّهام بحدّ ذاته نمطي"، واصفاً توجيه الاتّهام بأنه عمل "يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة".

وأعلن المدّعي العام في نيويورك، أنّ محكمة مانهاتن الجنائية وجّهت إلى ترامب 34 تهمة لأنّه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

ولاحقا أكّد المدّعي العام في نيويورك نّ "الكلّ سواسية أمام القانون".

وأضاف براغ الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتّهامية للملياردير الجمهوري أنّ القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه "رتّب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستّر على دفعه أموالا، لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.

وبدا ترامب خلال الجلسة متجهّما، وقد استغرقت جلسة توجيه الاتهام نحو ساعتين.

وأعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك أنّ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بالتّهم الـ34 التي وجّهت إليه الثلاثاء، يمكن أن تبدأ في كانون الثاني/ يناير 2024.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث "سريالي".