البنتاغون: ارتفاع عدد جنودنا المصابين بالهجوم بالأردن لأكثر من 40 و"لا نسعى لحرب مع إيران"

قالت وزارة الدفاع الأميركية: "نعتقد أن إيران هي التي دعمت وموّلت كل الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق وسورية والأردن".

أكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت متأخر من مساء الإثنين ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين الذين أُصيبوا في الهجوم الذي نُفِّذ بواسطة مسيّرة، واستهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سورية إلى أكثر من 40.

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 3 عسكريين أميركيين.

وأكدت الوزارة أن قواتها في "العراق وسوريةن قد تعرضت لـ165 هجوما، بما فيها الهجوم في شمال شرق الأردن منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وقالت البنتاغون "ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40، والرقم مرشح للارتفاع".

ولفتت إلى أن "مليشيات مدعومة إيرانيا، مسؤولة عن الهجمات ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وسنتخذ الخطوات الضرورية لحماية قواتنا".

وذكرت الوزارة: "نعتقد أن إيران هي التي دعمت وموّلت كل الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق وسورية والأردن".

وأضافت: "لا نسعى للدخول في حرب مع إيران، ولا نريد توسيع رقعة الصراع، ونعتقد أن إيران لا تريد خوض حرب معنا".

وقالت: "لا نريد خوض حرب، لكننا سنردّ عندما يتعلق الأمر بتعريض التجارة والخطوط الملاحية للخطر".

وشدّدت على أنه "من السابق لأوانه القول إن الهجوم الذي تعرضت له قواتنا سيؤثر على وجود قواتنا في المنطقة".

وتابعت الوزارة: "نتواصل مع شركائنا العراقيين لضمان حماية جنودنا وسوف نرد في الوقت والمكان المناسبين على استهداف قواتنا".

وأضافت: "لا معلومات لدينا بشأن موقع انطلاق المسيرة التي استهدفت قواتنا".

بدوره، قال البيت الأبيض، مساء الإثنين: "كان بإمكان إيران ردع الهجمات التي استهدفت قواتنا، ولن نتطرق للمعلومات الاستخباراتية بشأن ذلك".

وأضاف أن "البنتاغون سيحقق في ملابسات الهجوم الذي تعرضت له قواتنا حرصا على عدم تكراره".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، قال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن يدرس الخيارات المطروحة للرد على هجوم أمس، ونحن ندرك أن هذه الجماعات مدعومة من إيران".

وأكد أن واشنطن ستقوم "بالرد على هجوم الأمس بطريقتها وفي التوقيت الذي تختاره"، مشيرا إلى أن "عدد المصابين في الهجوم بشمال شرق الأردن قد يرتفع".

وأضاف: "سنقوم بمهام مع حلفائنا لجمع مزيد من المعلومات بشأن الهجمات في المنطقة".

وقال البيت الأبيض إن "القوات التي هوجمت في الأردن تقوم بمهمة حيوية في المنطقة في مواجهة تنظيم (داعش)" الإرهابيّ.

وذكر أنه "يجب ألا يؤثر الهجوم في شمال شرق لأردن على سير المفاوضات بشأن الرهائن في غزة".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء الإثنين، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أنه "تم إسقاط مسيرتين أخريين هاجمتا مواقع قريبة من القاعدة الأمريكية في الأردن".