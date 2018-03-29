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الانتخابات المصرية: الأصوات الباطلة أكثر من أصوات موسى الكومبارس

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 22:07

الانتخابات المصرية: الأصوات الباطلة أكثر من أصوات موسى الكومبارس
مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المصرية، اليوم الخميس، أن عدد الأصوات الباطلة التي كانت في الصناديق التي تم فرزها فاقت الأصوات التي حصل عليها المرشح موسى مصطفى موسى، الذي يطلق عليه لقب الكومبارس بسبب مشاركته بالانتخابات لإتمام المسرحية لا أكثر، ويعتبر من مؤيدي السيسي.

وحسب النتائج التي نشرتها وسائل إعلام محلية استنادا إلى نتائج الفرز المعلنة من جانب القضاة المشرفين على مراكز الاقتراع بأنحاء البلاد، تجاوزت نسبة الأصوات الباطلة حاجز الـ6%، بينما لم تصل نسبة المصوتين لموسى إلى 3%

واختتم، مساء الأربعاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تضم مرشحين فقط هما السيسي الذي يسعى لفترة ولاية ثانية من 4 سنوات، وموسى رئيس حزب الغد (ليبرالي)، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.

وفور اختتام التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي تنتهي في وقت متأخر من مساء الخميس.

ووفق صحيفة "الأهرام" الحكومية، فإن المؤشرات الأولية تبين أن السيسي حصل على نسبة تتجاوز الـ92% من أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بإجمالي تقريبا 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشح الآخر موسى على نسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي الأصوات (دون ذكر أعداد المصوتين له).

وفي انتخابات 2014، حصل السيسي على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 أصوات بواقع 96% من إجمالي عدد الناخبين، آنذاك، في حين حصل منافسه حمدين صباحي على 757 ألفًا و511 صوتًا بواقع 3.9% من إجمالي عدد المصوتين.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#مصر
#الانتخابات الرئاسية
#السيسي
#موسى
#أصوات باطلة

من عرب 48

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