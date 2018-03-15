إن بي سي: بن سلمان يحتجز والدته

قامت شبكة "إن بي سي" الأميركية بإجراء تقرير مطوّل عن غياب امرأة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيزة، وأم ولي العهد، محمد بن سلمان، ويكشف التقرير إخفاء ولي العهد لوالدته بشكل متعمد.

وجمع التقرير تصريحات 14 مسؤول أميركي، حالي وسابق، أجمعوا على أن المخابرات الأميركية لديها معلومات أكيدة بأن بن سلمان احتجز والدته وأخفاها عن والده بشكل متعمد بالسنتين الأخيرتين.

وأشار التقرير إلى أنّ بن سلمان الابن قد اختلق حجج أمام والده الملك، لغياب والدته طوال هذه الفترة، ومنها أنها تتلقى العلاج خارج حدود السعودية.

وقال المسؤولون الذين كشفوا القضية لـ "إن بي سي"، إنّ بن سلمان قد أخفى والدته ووضعها تحت قيد الإقامة الجبرية في إحدى قصور السعودية، لكونه يعرف معارضتها لسياساته، ومدى تأثيرها على والده.

ووجد التقرير أن رفض والدة بن سلمان لسياساته اتجاه العائلة المالكة، وخطته للإطاحة بهم والتفرد بالسلطة كانت السبب الأساسي لإبعاده لها.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات المخابرات الخارجية الأميركية التي تؤكد احتجاز بن سلمان لوالدته، والتي أخفتها عن العامة وعن الملك سلمان لوقت طويل، تُشير إلى مدى استعدادية بن سلمان لإزالة أي عقبة تقف أمام طموحه ليصبح الملك المقبل.

وشدد التقرير على أنّ المعلومات بشأن اختفاء الأميرة، فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، تمّ اكتشافها على أيدي المخابرات الأميركية في فترة إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما.

فيما فنّدت السفارة السعودية في واشنطن جميع الادعاءات الواردة في التقرير.