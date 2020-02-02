المغرب يشتري 3 طائرات مسيرة من إسرائيل

قال موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي، إن المغرب حصل على ثلاثة طائرات استطلاع مسيّرة إسرائيلية الأسبوع الماضي، بموجب صفقة عسكرية مع إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن تسليم الطائرات الثلاث للمغرب يأتي ضمن صفقة وقعتها المغرب مع إسرائيل، لشراء أسلحة وأدوات عسكرية بما قيمته 48 مليون دولار، من إسرائيل.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن الطائرات المسيرة الثلاث من طراز "هارون"، وصلت إلى المغرب في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، مشددا على أنه من غير الواضح بعد ما تتضمنه أيضا الاتفاقية العسكرية.

وقال تقرير الموقع إن الحكومة المغربية ستستخدم هذه الطائرات، ضد ما أسمته "الجماعات المتطرفة"، ومحاربة التمرد الشعبي في الصحراء الغربية، الذي يرى المغرب احتلالا.

وأشار تقرير صحافي صدر في عام 2014، إلى أن المغرب اقتنت ثلاث طائرات مسيرة من الطراز ذاته في آذار/ مارس 2013، من الصناعات الجوية الإسرائيلية، لتحصل عليها نهاية نيسان/ أبريل من العام ذاته، عبر شركة "داسو" الفرنسية.

وأشار موقع "ميدل إيست مونيتور" إلى أن التعاون العسكرية المغربي الإسرائيلي يعود لأعوام طويلة، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

وناضل ناشطون مغربيون كثر ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي تنتهجه حكومة بلادهم، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقلت السلطات رئيس المرصد المغربي ضد التطبيع مع إسرائيل، أحمد ويهمان، بعد أن نظم احتجاجا رفضا للتطبيع.