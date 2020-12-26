للمرة الثانية: اندلاع حريق بمستشفى بمصر يقتل 7 مصابين بكورونا

توفي سبعة مصابين بفيروس كورونا، أمس الجمعة، إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمالي شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

وأصيب خمسة مرضى بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسبابه، ووقع في أحد مستشفيات مدينة العبور. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وفق المصادر نفسها.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الارجح بسب "تماس كهربائي".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الارقام الرسمية، 130,126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 حالة وفاة.

بيد أنّ المسؤولين المصريين لا يستبعدون أن يكون عدد الاصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الاصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة.