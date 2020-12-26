  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

للمرة الثانية: اندلاع حريق بمستشفى بمصر يقتل 7 مصابين بكورونا

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 17:27

للمرة الثانية: اندلاع حريق بمستشفى بمصر يقتل 7 مصابين بكورونا
أرشيفية من القاهرة (أ ب ا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي سبعة مصابين بفيروس كورونا، أمس الجمعة، إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمالي شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

وأصيب خمسة مرضى بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسبابه، ووقع في أحد مستشفيات مدينة العبور. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وفق المصادر نفسها.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الارجح بسب "تماس كهربائي".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الارقام الرسمية، 130,126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 حالة وفاة.

بيد أنّ المسؤولين المصريين لا يستبعدون أن يكون عدد الاصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الاصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مصر
#احتراق مشفى
#مرضى كورونا
#وفيات
#إصابات

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يبدأ توزيع لقاحات كورونا
الاتحاد الأوروبي يبدأ توزيع لقاحات كورونا

2020-12-26

روحاني: واشنطن تمنع إيران من شراء لقاح كورونا
روحاني: واشنطن تمنع إيران من شراء لقاح كورونا

2020-12-26

وفد عسكري تركي رفيع إلى ليبيا بعد تهديدات حفتر
وفد عسكري تركي رفيع إلى ليبيا بعد تهديدات حفتر

2020-12-26

الأكثر قراءة

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

2020-12-25
الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

2020-12-25

"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

2020-12-25
استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-25
مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

2020-12-25