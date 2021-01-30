لبنان: دياب يطالب التحقيق في أحداث طرابلس

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، فتح تحقيق بأحداث مدينة طرابلس التي قتل فيها متظاهر وأصيب 200 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة أن "دياب اتصل برئيس بلدية طرابلس رياض يمق ومفتي المدينة ومنطقة شمالي البلاد الشيخ محمد إمام".

وشدد دياب خلال اتصاله برئيس بلدية طرابلس على أنه "لن يستطيع أحد طمس تراث المدينة وتاريخها، وعلى أن العمل الإجرامي المتمثل بإحراق مقر البلدية لن يمر من دون محاسبة المسؤولين عنه".

وأوضح أنه "طلب فتح تحقيق شفاف للوقوف على أسباب وخلفيات ما حدث بطرابلس".

وذكر البيان أن "دياب أبلغ يمق أنه سيتم تأمين مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف عائلة في مدينة طرابلس، لدعم أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة".

كما أكد دياب خلال اتصاله بمفتي طرابلس والشمال أن "الاعتداءات التي تمت على سرايا طرابلس والمحكمة الشرعية وبلدية طرابلس، هي اعتداء على الدولة وهيبتها"؛ وفق البيان ذاته.

وشهدت طرابلس على مدار الأسبوع الماضي احتجاجات رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار حظر التجوال المفروض بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الاحتجاجات عن مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومئات المحتجين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية في بعض المباني الرسمية.

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الجمعة، عن اعتقال 5 أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة وتخللها إحراق مبنى البلدية وجزء من مبنى سرايا طرابلس.