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السعودية: التصاريح لأداء العمرة فقط للمتطعمين بجرعتين ضد كورونا

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 17:02

السعودية: التصاريح لأداء العمرة فقط للمتطعمين بجرعتين ضد كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، أن منح تصاريح السفر لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، سيكون فقط للمُلقّحين بجرعتين ضد فيروس كورونا.

ووفق بيان صدر عن وزارة الحج والعمرة في السعودية، فإنه "ابتداء من 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سيتم اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد في المملكة".

وأفاد البيان، بأن "ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب عليهم الإسراع إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه".

وأوضحت الوزارة أن "جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، بحسب تطورات الوضع الوبائي".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت السعودية، في بيان، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا بدلا من 600 ألف معتمر.

وحتى السبت، سجلت السعودية إجمالا 547 ألفا و532 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و743 وفاة، و536 ألفا و585 حالة تعاف.

بودكاست عرب 48

#السعودية
#أداء العمرة
#المتطعمون بجرعتي لقاح ضد كورونا
#شروط السفر لأداء مناسك العمرة

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