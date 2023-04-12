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12/04/2023 - 19:33

بن زايد يصل مصر في زيارة غير معلنة مسبقا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بوصول رئيس البلاد إلى القاهرة في زيارة رسمية، مشيرة إلى أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبليه.

بن زايد يصل مصر في زيارة غير معلنة مسبقا

السيسي خلال استقبال بن زايد

وصل رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة غير معلنة مسبقا، وفق مصدرين رسميين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بوصول رئيس البلاد إلى القاهرة في زيارة رسمية، مشيرة إلى أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبليه.

فيما قالت الرئاسة المصرية، عبر حسابها في "تويتر"، إن السيسي استقبل رئيس الإمارات في مطار القاهرة الدولي، دون تفاصيل أكثر.

ولم يعلن الجانبان المصري والإماراتي مدة الزيارة غير المعلنة مسبقا، والتي تجمع دولتين من أبرز حلفاء المنطقة.

وبعيد استقباله في المطار، استقبل السيسي، بن زايد في قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي ثم عزفت موسيقى السلام الوطني لكلا البلدين.

وتأتي الزيارة قبل اجتماع خليجي عربي الجمعة، في جدة غربي السعودية، لبحث ملف سورية، وتوترات القدس تزامنا مع اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.

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