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وزيرة إسرائيلية أصيبت بكورونا: خالفَتْ التقييدات وضلَلَتْ وزارة الصحة

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 11:52

وزيرة إسرائيلية أصيبت بكورونا: خالفَتْ التقييدات وضلَلَتْ وزارة الصحة
غمليئيل من اليمين (حسابها على تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

انتهكت وزيرة حماية البيئة الإسرائيليّة عن الليكود، غيلا غمليئيل، التقييدات المفروضة بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى إصابتها بالفيروس، وحاولت تضليل وزارة الصحّة بعد اكتشافها الإصابة، بحسب ما أشارت تقارير صحافية، اليوم، الإثنين.

وصوّتت غمليئيل خلال اجتماعات الحكومة الإسرائيليّة لصالح التقييدات الجديدة، رغم أنها لم تلتزم بها.

وبيّنت صحيفة "هآرتس" أنّ غمليئيل زارت عائلة ذوي زوجها في طبرية رغم أنها تقطن شمالي تل أبيب، وأدت صلاة يوم الغفران العبري في كنيس فيها، رغم تصويتها لصالح إغلاق الكُنس في الأعياد العبريّة ومنع الخروج من المنزل لأكثر من 500 متر.

وبعد أن اكتشفت إصابتها بالفيروس، يوم السبت، حاولت الوزيرة تضليل وزارة الصحّة، عبر الادّعاء أنها أصيب بالفيروس من سائقها الشخصي، لكنّ إصابة عائلتها بالفيروس، أيضًا، دحضت هذه الإمكانيّة.

وأقرّت غمليئيل أنها زارت كنيسًا، لكنها لم توضح أي كنيس تقصد، ليتّضح لاحقًا أن الكنيس في طبرية.

بينما ذكر موقع "واينت" أن غمليئيل امتنعت عن الردّ على اتصالات وزارة الصحّة لساعات طويلة.


#الليكود
#فيروس كورونا
#غيلا غمليئيل

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