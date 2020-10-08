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قريبًا: إلغاء الحجر لمن وضع كمامة عند مخالطة مصاب بكورونا

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 21:50

قريبًا: إلغاء الحجر لمن وضع كمامة عند مخالطة مصاب بكورونا
لم يدخل للحجر رغم لقائه مصابين بكورونا - غمزو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تعتزم وزارة الصحّة الإسرائيليّة إلغاء الحجر المنزلي لمن وضع كمامة عند لقائه مصابًا بكورونا، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان")، مساء الخميس.

ومن المقرّر أن يخرج القرار خلال اليومين المقبلين وفق القناة.

ويشترط أن يكون واضع الكمامة بعيدًا عن المصاب بمترين، وأن تغطي الكمامة الفمّ والأنف للشخصين، المصاب والذي يقابله. بالإضافة إلى اشتراط ألا يكونا أكلا أو شربنا مع بعضهما وألا يكون قد تواجدا مع بعضهما لأكثر من نصف ساعة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات على العديد من الخاضعين للحجر، خصوصًا للطواقم الطبية أو العاملين في المؤسسات التي تستقبل جمهورًا، مثل البنوك وغيرها.

ولا تميّز الإجراءات الحاليّة بين من وضع كمامة أو لا، وتجبر الشخص الذي خالط مصابًا على الدخول إلى الحجر المنزلي 15 يومًا، وهو ما أثار سخطًا كبيرًا.

ولم يدخل مُنسق مواجهة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، رغم لقائه رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، الذي اتضح أنه مصاب بكورونا، بذريعة أنهما وضعا كمامة وحافظا على التباعد الاجتماعي.


#فيروس كورونا
#كمامة
#وزارة الصحة

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