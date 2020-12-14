الصحة الإسرائيلية: 17373 إصابة نشطة بكورونا والوفيات 2999

سجلت 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأحد، فيما توفي بالساعات الأخيرة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس الذي يواصل الانتشار ويتسبب بارتفاع بالإصابات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 669 مصابا بينهم 353 مصابا بحالة خطيرة و122 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما سجلت 3 وفيات ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 2999 حالة وفاة.

ومع انتشار الفيروس وتسجيل معدل قياسي بالإصابات، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات اكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث أخذت، أمس الأحد، نحو 50 ألف عينة مخبرية لفحوصات كورونا، وأظهرت النتائج بأن 3.4% من العينات كانت موجبة.

وتواصل الإصابات أنشطة بالارتفاع لتصل إلى 17373 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 3578559 حالة بغالبيتها كانت طفيفة، حيث تم معالجتها عبر الرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

6 بلدات عربية تنضم للقائمة الحمراء ومؤشر العدوى بارتفاع

وواصل مؤشر الإصابة والعدوى الارتفاع ليبلغ 1.41، علما أنه بين الحريديين يبلغ 1.18، وفي المجتمع العربي 1.05، بحيث أن المزيد من البلدات العربية انضمت إلى المنطقة الحمراء التي تشير إلى فرض إجراءات مشددة وإغلاق يشمل تعليق التعليم الوجاهي بالمدارس.

وهناك عشرات البلدات العربية من الجليل والمثلث النقب المصنفة حمراء، فيما أعلن، اليوم الإثنين، عن انضمام باقة الغربية، وعسفيا، وكسرى سميع، وفسوطة وقلنسوة إلى القائمة الحمراء، بحيث سيفرض على هذه التجمعات السكنية الإغلاق لمدة أسبوع على الأقل.

إلى ذلك، حذر تقرير صادر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا" التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، من أن القيمة الحالية لمؤشر الإصابة والعدوى التي تتراوح 1.15 إلى 1.2 قد تزيد عدد الإصابات اليومي لتصل إلى حوالي 2500 يوميا في نهاية الشهر الجاري، كما ذكر التقرير أن الزيادة الحالية في عدد الإصابات الخطيرة يمكن أن ترتفع أكثر.