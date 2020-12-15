شاشا - بيطون تعلن الانضمام لساعر والانفصال عن الليكود

قررت عضو الكنيست، يفعات شاشا - بيطون، الانفصال عن الليكود والانضمام إلى حزب الوزير السابق المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وتنضم شاشا - بيطون بذلك إلى عضوي الكنيست تسفيكا هاوز ويوعاز هندل، من كتلة "ديرخ إيرتس"، اللذان كانا قد أعلنا، يوم الأربعاء الماضي، أنهما سينضمان إلى حزب جديد برئاسة ساعر.

وشاركت شاشا - بيطون التي رئاسة لجنة شؤون كورونا في الكنيست، صورة مع ساعر على حسابها الشخصي في "تويتر"، وعلقتها عليها بالقول: "انطلقنا"، وحملت الصورة اسم الحزب الجديد "أمل جديد".

والأسبوع الماضي، قدم ساعر استقالته من حزب الليكود وأعلن تأسيس حركة سياسية جديدة تهدف إلى "استبدال حكم نتنياهو"، مشددا على أنه سينافس في الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الحكومة.

وأمس الإثنين، أقال رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، هندل، من منصبه وزيرا للاتصالات؛ كما أخطر هاوزر أنه يعتزم البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لإقالته من منصبه رئيسا للجنة الخارجية والأمن البرلمانية.