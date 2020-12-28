رون حولدائي يعتزم خوض انتخابات الكنيست بحزب جديد

يعتزم رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، الإعلان عن تشكيل حزب جديد يخوض من خلاله الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في آذار/ مارس المقبل، في مؤتمر صحافي يعقده مساء يوم غد، الثلاثاء.

وقال حولدائي، الذي يشغل منصب رئيس بلدية تل أبيب منذ 22 عامًا، في بيان مقتضب صدر عنه مساء اليوم، الإثنين، إن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يشعرون أنه ليس لديهم بيت في النظام السياسي الحالي".

وأضاف أنه "سنرفع رؤوسهم ونعيد لهم الأمل. بعد انضمام عدد من الشخصيات المركزية العامة في إسرائيل إليّ، حان الوقت لتقديم بديل واضح".

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن حولدائي لا يعتزم الاستقالة من رئاسة بلدية تل أبيب قبل تأدية اليمين الدستوري إذا تمكن من الحصول على مقعد في الكنيست.

يذكر أن القناة 12 فحصت في استطلاع نشرته أمس، إمكانية إنشاء قائمة جديدة تضمّ رموز "اليسار" الصهيوني، تشمل حولدائي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، وحزب العمل، وحزب بقيادة عوفر شيلح، المنشق عن "يش عتيد".

وبيّن الاستطلاع أن قائمة بهذه التشكيلة (لو جرت الانتخابات أمس) تحصل على 7 مقاعد، على حساب "ميرتس" و"يش عتيد"، التي تفقد مقعدين ويتجمد تمثيلها عند 14 مقعدا من أصل 120.

وبحسب القناة فإن حزب يضم حولدائي وشيلح ونيسانكورين وحزب العمل، سينجح بخفض تمثيل كل من "كاحول لافان" وحزب "تكفا حدشاه" ("أمل جديد" برئاسة غدعون ساعر)، و"يسرائيل بيتينو"، فيما بن تؤثر على قوة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأشارت تقارير إلى أن قائمة شيلح قد تضم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غابي آيزنكوت، والوزير السابقة تسيبي ليفني.

والأسبوع الماضي، فحصت القناة 12 إمكانية إجراء الانتخابات في ظل انفصال القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة منصور عباس، عن القائمة المشتركة، وخوض رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، الانتخابات، بقائمة منفصلة.

وأظهرت النتائج حينها محافظة المشتركة على تمثيلها (11 مقعدا - في تراجع يصل إلى 4 مقاعد عن تمثيلها الحالي)، ويتراجع حزب ساعر إلى 16، و"يش عتيد - تيلم" إلى 14، ويحصل حولدائي على 6 مقاعد، ويحصل كل "كاحول لافان" و"ميرتس" على 4 مقاعد.