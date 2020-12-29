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غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 15:14

غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي
نيسانكورين (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورين، اليوم الثلاثاء، أنه سينضم إلى الحزب الجديد الذي يعتزم رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، الإعلان عن تأسيسه خلال مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم، ليخوض من خلال انتخابات الكنيست، في آذار/مارس المقبل. وقال مقربون من رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، إن الأخير سيقيل نيسانكورين من منصبه الوزاري اليوم.

وعبر نيسانكورين، من حزب "كاحول لافان"، عن استيائه من أداء رئيس حزبه، بيني غانتس، الذي أجرى مفاوضات مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول تقليص صلاحياته كوزير للقضاء، ولذلك قرر الانسحاب من "كاحول لافان". ورفض نيسانكورين اقتراحا بالانضمام إلى حزب العمل.

وكان غانتس قد وافق على إفراغ صلاحيات وزير القضاء من مضمونها، مقابل المصادقة على تعديل قانوني يلغي حل الكنيست أوتوماتيكيا في حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 23 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين. وحاول غانتس بذلك ضمان تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، علما أنه كانت هناك معارضة لخطوة غانتس داخل حزبه.

واعتبر حولدائي في بيان مقتضب صدر عنه أمس، أن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يشعرون أنه ليس لديهم بيت في النظام السياسي الحالي. وسنرفع رؤوسهم ونعيد لهم الأمل. بعد انضمام عدد من الشخصيات العامة في إسرائيل إليّ، حان الوقت لتقديم بديل واضح".

ويشار إلى أن الموعد الأخير لتقديم قوائم المرشحين إلى لجنة الانتخابات المركزية هو 4 شباط/فبراير المقبل. ويتوقع أن يبقى حولدائي في منصبه كرئيس بلدية تل أبيب إلى حين قسمه اليمين كعضو كنيست، في حال انتخابه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#أفي نيسانكورين
#رون حولدائي
#كاحول لافان
#بيني غانتس

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