قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنتأثر من صفقة بيع F35 للإمارات

قال قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، عميكام نوركين، الأربعاء، إن بيع الولايات المتحدة طائرات F35 للإمارات "صفقة ستؤثر علينا"، بحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").

وجاء تصريحات نوركين خلال جلسة نقاش عقدها في معهد "وايزمان للعلوم"؛ وقال إن "نسعى إلى الحفاظ على تفوق نوعي عسكري على صعيد الجودة".

وأضاف أنه "ليس لدينا نفوق نوعي كمي (في إشارة إلى عدد الطائرات الإسرائيلية)"، مستطردا أنه "أشعر بالتزام أميركي عميق".

وشدد على أنه "تم الاتفاق عليه أيضًا مع وزير الأمن (بيني غانتس) قبل شهرين للحفاظ على التفوق الإسرائيلي على صعيد الجودة".

وقال إنه "ليس من الجيد بالنسبة لنا أن يكون هناك طائرات متطورة في أجواء المنطقة"؛ ولفت إلى ما اعتبره "قابلية شديدة لانفجار الأوضاع في الشرق الأوسط".

وتطرق قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى ما وصفه بـ"المحاولات الإيرانية للتمركز شمال إسرائيل"، وقال: "لن نقبل (وجود) قدرات إيرانية على الحدود ولن نقبل (وجود) قدرات صاروخية دقيقة في لبنان".

واعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن إعلان البيت الأبيض عن صفقة بيع طائرات F35 للإمارات تشمل 50 طائرة من هذا الطراز، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "مثير للقلق"، وأنها تثير تخوفا من تسرب معطيات.

وقال المسؤولون ذاتهم إنه "ما زال بالإمكان استخدام اللوبي الإسرائيلي في واشنطن من أجل ضمان خروج الصفقة إلى حيز التنفيذ بعد العام 2024"، حسبما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني، غداة الإعلان الأميركي.

ويشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقا لشراء 50 طائرة من هذا الطراز، وحصلت على 24 منها حتى الآن، فيما يتوقع استمرار حصولها على باقي الطائرات في غضون ست سنوات. وكانت التقديرات في إسرائيل تتحدث عن أن الصفقة مع الإمارات ستشمل 25 – 30 طائرة من هذا الطراز.

ويوجد لدى إسرائيل خيار شراء 70 طائرة F35 أخرى. وأشار "واللا" إلى أنه يتم تخطيط خط إنتاج الطائرات وفقا لصفقات بيع هذه الطائرات، وأنه من الصعب التأثير على خط الإنتاج هذا، إلا في حال وجود صفقات تكون على حساب صفقات أخرى.

وعقب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على إعلان البيت الأبيض حول الصفقة مع الإمارات، بالقول إن "الولايات المتحدة تواصل التزامها بأمن إسرائيل وتفوقها النوعي والتكنولوجي في الشرق الأوسط".

لكن المسؤولين الأمنيين اعتبروا أن تصريح غانتس لا يدعو إلى الاطمئنان، بادعاء أنه في حال انتخاب ترامب لولاية ثانية، ستحصل دول عربية أخرى في الشرق الأوسط، بينها السعودية وقطر، على طائرات كهذه، وأن "ترامب أثبت أنه يهتم أولا بمصالح الولايات المتحدة، وبعد ذلك بمصالح حلفائها، وعندما تصل الأمور إلى المال، فإنه يتصرف بما يتلاءم مع ذلك".