يتحضر لانتخابات رئيس الدولة: عمير بيرتس لن يترشح للكنيست

أعلن رئيس حزب العمل عضو الكنيست، عمير بيرتس، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لانتخابات الكنيست الـ24 المقبلة، التي ستجرى في آذار/مارس المقبل.

كما وأوضح بيرتس في بيان له أن القاضي المتقاعد يعكوف شمعوني، سيترأس لجنة الانتخابات في حزب العمل، دون أن يخبر إذا ما كان ستجرى انتخابات تمهيدية لاختيار قائمة الحزب للانتخابات المقبلة أو إذا ما كان الحزب سيخوض الانتخابات بشكل منفصل أو ضمن تحالفات مع أحزاب وحركات أخرى.

وسبق أن أعلن بيرتس قبل عدة أسابيع أنه لن ينضم لأي قائمة انتخابية، حيث من المتوقع أن يكون بيرتس بين المرشحين لمنصب رئيس الدولة التي ستجرى في حزيران/يونيو المقبل، حيث شرع بيرتس بمشاورات مع وزراء وأعضاء كنيست من مختلف الأحزاب والمعسكرات.

وقال بيرتس الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة بنيامين نتنياهو "سأستمر بالعمل من أجل الجمهور الإسرائيلي من أجل الجمهور من منطلق محبتي وثقتي الكبيرة بالحجة للوحدة بين جميع مركبات الشعب، فيما يتهدد الانقسام الداخلي انهيار الأسس التي أقيم عليها المجتمع الإسرائيلي".

وأتى إعلان بيرتس عن عدم الترشح ضمن قائمة حزب العمل للكنيست، في حين أن الالتماس حول مسألة إجراء الانتخابات التمهيدية بين منتسبي حزب العمل ما زال ينتظر قرار المحكمة العليا.

وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في آذار/مارس 2020، وبعد التحالف بين حزب العمل وميرتس، انضم بيرتس إلى رئيس حزب "كحول لافان"، بيني غانتس، ودخل معه حكومة نتنياهو، وهي الخطوة التي حظيت بانتقادات شديدة اللهجة من قبل ناخبيه.

يذكر أن بيرتس أشغل خلال مسيرته السياسية عددا من المناصب من خلال وجوده بالكنيست، بما في ذلك نائب رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير حماية البيئة.

وكان أكثر من دفع نحو الاستثمار وتطوير منظومة القبة الحديدية، كما أنه شارك بالنضال الذي أدى لرفع الحد الأدنى للأجور وقوانين المعاشات التقاعدية ومع إنشاء هيئة الطوارئ الوطنية.

وشغل بيرتس بالسابق منصب رئيس الهستدروت لمدة 11 عاما، حيث بادر إلى تشريع قانون الأكياس البلاستيكية عندما كان وزيرا لحماية البيئة، وبادر لبرنامج إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي بعد الحرب الثانية على لبنان.