استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

رفع استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، اليوم، الثلاثاء، من فرص رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة مقبلة، مع اقتراب معسكره من ضمان الحصول على 61 من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

ويعتمد تشكيل نتنياهو للحكومة المقبلة على موافقة رئيس أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، نفتالي بينيت، المشاركة في ائتلاف يقوده نتنياهو والليكود الذي يحافظ على الصدارة، فيما تتراجع قوة حزب "تيكفا حدشا" بقيادة غدعون ساعر، الذي يطرح نفسه بديلا لنتنياهو.

القائمة عدد المقاعد الليكود، برئاسة نتنياهو 30 "تيكفا حدشا" (أمل جديد)، برئاسة ساعر 15 "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد 14 "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت 13 القائمة المشتركة 10 "شاس" 8 "يهدوت هتوراه" 8 "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 "ميرتس" 6 "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس 5 "الإسرائيليون"، برئاسة رون حولدائي 4

وعند توزيع القوائم الانتخابية إلى معسكرين - مؤيد أو معارض لنتنياهو - يحصل المعسكر المؤيد لرئيس الحكومة (الليكود، شاس، يهدوت هتوراه) على 46 مقعدا في الكنيست. وعند إضافة حزب "يمينا" برئاسة بينيت الذي، يرتفع تمثيل معسكر نتنياهو إلى 59 مقعدا. وبحسب الاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.، تفشل 9 قوائم في تجاوز نسبة الحسم، وهي:

القائمة نسبة الأصوات "الحزب الاقتصادي الجديد"، برئاسة يارون زليخه 2.4% حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش 1.9% حزب العمل 1.6% "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس 0.7% "البيت اليهودي" 0.6% "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير 0.5% حزب رئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم 0.5% "تيلم"، برئاسة موشيه (بوغي) يعالون 0.4% "تنوفا"، برئاسة عوفير شيلح 0.4%

تجدر الإشارة إلى أن بينيت يطرح نفسه كمرشح محتمل لمنصب رئيس الحكومة، مشددا على ضرورة استبدال نتنياهو، غير أنه رفض تأكيد نيته عدم المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده الأخير.

في المقابل، وصل تمثيل المعارض المناوئ لنتنياهو على 51 مقعدا دون حساب مقاعد القائمة المشتركة، ومع انضمام بينيت للمعسكر يتسع تمثيله إلى 65 مقعدا ويعزز فرص تشكيل حكومة دون الحاجة إلى مشاركة الحريديين أو الليكود.

وفحص الاستطلاع الذي ينشر قبل نحو 64 يوما على الانتخابات العامة الإسرائيلية و16 يوما من الموعد النهائي لتقديم قوائم الترشيح للكنيست، إمكانية خوض بن غفير، الانتخابات في قائمة مشتركة مع الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش.

وفي هذه الحالة، ينخفض تمثيل كل من الليكود و"تيكفا حدشا" بمقعد واحد، بينما ينخفض تمثيل "يمينا" بمقعدين، وتبقى قوة القوائم الأخرى دون تغيير، فيما تنجح القائمة اليمينة المتطرفة من تجاوز نسبة الحسم، وتحصل على 4 مقاعد.

كما فحص الاستطلاع إمكانية خوض كل من "يش عتيد" و"الإسرائيليون" و"كاحول لافان" و"تيلم" و"تنوفا" و"العمل" و"الحزب الاقتصادي" بقائمة موحدة؛ وفي هذه الحالة، يحصل الليكود على 30 مقعدا، فيما تحصل هذه القائمة على 27 مقعدا، فيما تحصل "تكيفا حدشا" على 13 مقعدا و"يمينا" على 12 مقعدا.

ولا تتأثر التوازنات في المعسكرات (المقسمة بناء على تأييد أو مناهضة نتنياهو) في هذا السيناريو، إذ يبقى "يمينا" الحزب الأكثر تأثيرا لحسم هوية الحكومة المقبلة إذا ما قرر الانضمام إلى أحد المعسكرين.